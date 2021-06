Bielorrusia pone bajo arresto domiciliario al opositor Protasevich y a su pareja, según su familia

Las autoridades de Bielorrusia habr√≠an trasladado de prisi√≥n al opositor Roman Protasevich y a su pareja, detenidos tras el desv√≠o de un avi√≥n de Ryanair a la capital, Minsk, para ponerles bajo arresto domiciliario, seg√ļn han confirmado sus familias a la cadena de televisi√≥n brit√°nica BBC.

El padre de Protasevich, Dimitri Protasevich, ha indicado que "es dif√≠cil comentar las acciones de las autoridades y cu√°les son sus objetivos", mientras que los padres de la mujer, Sofia Sapega --de nacionalidad rusa--, han se√Īalado que ha sido trasladada a un piso en Minsk donde se encuentra sola.

"Estamos sorprendidos", ha dicho el padrastro de Sapega, Sergei Dudich, quien no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se hayan retirado los cargos contra ella. La Embajada rusa en Minsk ha indicado a la BBC que están sopesando una visita del cónsul a la residencia para abordar la situación.

Sin embargo, el padre de Protasevich ha subrayado que los cargos contra ambos no han sido retirados y ha sostenido que "están bajo control total de las autoridades. "La investigación está en marcha. Claramente no estamos contentos. El abogado no dice nada, las autoridades no dicen nada", ha criticado.

Protasevich y Sapega fueron detenidos el 23 de mayo, después de que el avión en el que viajaba de Atenas a Vilna tuviese que desviarse para aterrizar en Minsk. Al día siguiente, las autoridades bielorrusas difundieron una primera grabación en la que el periodista decía estar bien.

Europa Press