Bielorrusia prolonga sus ejercicios conjuntos con Rusia por la escalada de tensión en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha anunciado este domingo que prorrogará sus ejercicios militares conjuntos con Rusia ante la escalada de tensión en la frontera con Ucrania, así como en la región de Donbás, en el este de Ucrania.

"En relación con el aumento de la actividad militar cerca de las fronteras exteriores del Estado de la Unión y el agravamiento de la situación en Donbás, los Presidentes de la República de Bielorrusia y la Federación Rusa decidieron continuar probando las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión", ha anunciado el ministro de Defensa bielorruso, Viktor Jrenin.

El Estado de la Unión es la entidad supranacional formada por Rusia y Bielorrusia, ratificada en 1999 por el todavía mandatario bielorruso, Alexander Lukashenko, y el entonces presidente ruso, Boris Yeltsin.

Las potencias occidentales sospechan que Bielorrusia, férrea aliada de Moscú, tiene muchas posibilidades de convertirse en la punta de lanza de una posible invasión rusa de Ucrania. Las maniobras, llamadas Resolución Aliada - 2022, comenzaron hace diez días y fueron observadas con profunda suspicacia tanto desde la OTAN como del propio Gobierno ucraniano.

El Kremlin lleva semanas asegurando que no tiene intención de entrar en ese país y acusa por contra a la OTAN de amenazar su seguridad al expandirse en el este de Europa.

De vuelta al anuncio, el ministro no ha proporcionado detalles sobre el tiempo que durará esta extensión de sus ejercicios -- que en principio tenían que acabar hoy -- pero ha avisado que "en general", su enfoque permanecerá "sin cambios", diseñado como está para "garantizar una respuesta adecuada frente a los preparativos militares de actores maliciosos cerca de nuestras fronteras comunes", recoge la agencia oficial de noticias bielorrusa Belta.

"la infraestructura está lista"

El ministro ha informado de que los ejercicios han sido un éxito y demuestran la concordia entre las fuerzas de ambos países. "No tenemos el problema del 'Schengen militar', que los estados occidentales están tratando de resolver hoy: la República de Bielorrusia y la Federación Rusa tienen toda la infraestructura lista", ha aseverado.

Jrenin, además, ha aplaudido además que ambos países están unidos a varios niveles: "Tenemos la misma escuela, los mismos enfoques, actuamos y pensamos igual".

Poco después, y a través de un vídeo publicado en Telegram, el ministro ha explicado que parte de esta prórroga se empleará en la confección de una "fuerza de intervención rápida" destinada a lanzar un posible contraataque en caso de amenaza, antes de llamar de nuevo a la calma.

"Nuestros presidentes lo han dicho en sus reuniones una y otra vez: no queremos la guerra", ha declarado Jrenin. "Pero no están escuchando, o no quieren escucharnos", ha añadido.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha denunciado que esta extensión de las tropas rusas era una "clara preparación para atacar Ucrania hacia Kiev".

En su cuenta de Twitter, el ministro llamó a la acción a los refuerzos de la OTAN y la imposición inmediata de nuevas sanciones de la Unión Europea; un sentimiento del que se ha hecho eco el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks, quien ha asegurado que ya era "hora de implementar" las sanciones.

Aunque el ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makei, afirmó esta misma semana que "ni un solo militar ruso o pieza de equipamiento" permanecería en Bielorrusia al término de los ejercicios, la tensión ha subido todavía más desde entonces, con una reactivación plena del conflicto en el este de Ucrania y la ristra de advertencias de los líderes internacionales emitidas este fin des semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Precisamente este pasado sábado, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko supervisaron directamente una serie de ejercicios balísticos con misiles hipersónicos, intercontinentales y pruebas desde submarinos nucleares en lo que describieron como un "ejercicio de las fuerzas de disuasión estratégica" aunque, recuerda el Kremlin, estaba "planeado de antemano" antes de la crisis.