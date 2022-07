Bielorrusia retira a su embajador en Reino Unido en respuesta a las sanciones de Londres

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Bielorrusia, Anatoli Glaz, ha informado este viernes de que el país ha decidido reducir su presencia diplomática en Reino Unido y ha retirado a su embajador, Maksim Yermalovich, en Londres.

Así, el encargado de negocios interino de la Embajada bielorrusa en suelo británico asumirá las funciones del embajador después de que las autoridades de Reino Unido impusieran un paquete de sanciones contra Minsk por su implicación en la invasión rusa de Ucrania, tal y como ha recogido la agencia de noticias BelTA.

Glaz ha se√Īalado que la medida ha sido tomada tras la imposici√≥n de medidas restrictivas contra empleados, empresas bielorrusas y medios bielorrusos, entre otros. Adem√°s, ha condenado la retirada de visados a diputados bielorrusos de cara a la reuni√≥n de la Asamblea Parlamentaria de la Organizaci√≥n para la Seguridad y la Cooperaci√≥n en Europa (OSCE).

Seg√ļn ha explicado, las "medidas restrictivas e ilegales" puestas en marcha por el Gobierno brit√°nico "no permiten actualmente desarrollar un di√°logo exhaustivo". No obstante, ha confirmado que la retirada del embajador no implica el "cierre de todos los canales de comunicaci√≥n con Londres".