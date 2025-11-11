Bielorrusia/Lituania.- Lukashenko ordena iniciar negociaciones con Lituania para reabrir los pasos fronterizos

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ordenado este martes iniciar negociaciones con las autoridades lituanas para reabrir los pasos fronterizos entre las partes a raíz del aumento de la tensión registrado por el envío de globos con mercancía de contrabando.

El mandatario ha indicado que ha pedido al ministro de Exteriores, Maksim Rizhenkov, organizar este tipo de contactos para devolver la zona a la "normalidad" lo antes posible, según informaciones de la oficina de prensa de Lukashenko.

"Hoy llegaron propuestas de las autoridades lituanas sobre cómo resolver la situación en la frontera. En relación con esto, el presidente ha sido informado con la vista puesta en reanudar el funcionamiento de los puestos de control en la frontera conjunta", recoge el texto.

Las autoridades de Lituania estiman además que unos 1.000 bielorrusos cruzan cada día al país vecino, mientras que el flujo de lituanos hacia Bielorrusia ronda los 300 diarios.

Por su parte, Polonia mantiene la frontera con Bielorrusia cerrada como gesto de apoyo a la vecina Lituania.