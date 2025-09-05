Bielorrusia/Polonia.- Detenido en Bielorrusia un ciudadano polaco acusado de espionaje

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Bielorrusia han informado de que un ciudadano polaco ha sido detenido en la ciudad de Lépiel, en el norte del país, acusado de realizar labores de espionaje para los servicios de Inteligencia de Polonia, que ya ha criticado la medida. Tras una serie de operaciones por parte de la Inteligencia bielorrusa, el sospechoso, identificado como Grzegorz Havel, ha sido arrestado poco después de recibir un "documento militar de carácter secreto", según informaciones recogidas por la agencia bielorrusa de noticias BelTA.

Dicho documento --que supuestamente contenía información clasificada sobre maniobras militares conjuntas con Rusia-- ha sido incautado tras analizar sus pertenencias. Tras una búsqueda más exhaustiva, las autoridades han indicado que Havel, de 27 años, vivía en la ciudad polaca de Cracovia.

Al ser preguntado sobre su supuesta operación, el sospechoso habría explicado que su objetivo era "obtener información sobre las maniobras 'Zapad'. Las fuerzas de seguridad también se han incautado de dinero y una tarjeta SIM registrada a nombre de un tercero.

"Existen pruebas irrefutables de que el ciudadano polaco estaba realizando actividades de espionaje", han señalado las fuerzas de seguridad, que han acusado al joven de recabar información también sobre cuestiones de "seguridad interna" e instalaciones militares.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Servicios Especiales de Polonia, Jacek Dobrzynski, ha criticado el incidente y ha afirmado a través de su cuenta en la red social X que su detención no es más que "otra provocación del régimen de (Alexander) Lukashenko contra Polonia".