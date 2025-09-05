LA NACION

Bielsa celebra "muchos puntos altos" en clasificación de Uruguay al Mundial

Uruguay celebró ante su gente la clasificación al Mundial 2026 este jueves en Montevideo con "muchos

Bielsa celebra "muchos puntos altos" en clasificación de Uruguay al MundialAdam Hunger - FR110666 AP

Uruguay celebró ante su gente la clasificación al Mundial 2026 este jueves en Montevideo con "muchos puntos altos" de un equipo que volvió a tener un ataque funcional, dijo el entrenador de la Celeste, el argentino Marcelo Bielsa.

Rodrigo Aguirre (14), Giorgian De Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80) anotaron los goles del triunfo que eliminó a Perú ante una hinchada local pletórica por haber obtenido el quinto pase mundialista consecutivo.

"Estoy conforme con el partido en general, es una buena forma de clasificar", señaló un distendido Bielsa en conferencia de prensa, minutos después de que sus jugadores celebraran eufóricos el pasaje a Norteamérica 2026 en el campo del estadio Centenario.

El Loco destacó que "el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales".

"Hubo muchos puntos altos, creamos ocasiones, convertimos tres goles" en una victoria "valiosa para ofrecerla al público", afirmó.

Bielsa, de 70 años, también tuvo elogios para el creativo De Arrascaeta y su equipo de trabajo en su club, el Flamengo de Río de Janeiro.

"Quisiera hacer un especial reconocimiento al trabajo de De Arrascaeta y el cuerpo técnico y médico de Flamengo, porque en esta temporada, en este año, De Arrascaeta, desde mi punto de vista, es un jugador distinto al que yo conocí inicialmente", afirmó.

"Esta versión de De Arrascaeta es muy, muy, muy buena", resumió.

Al ser consultado sobre sus sensaciones por clasificar a su tercer Mundial, tras participar con Argentina en 2002 y con Chile en 2010, Bielsa resumió: "El punto común con esas tres experiencias siempre es la calidad de los jugadores".

Uruguay cerrará el premundial sudamericano el martes en Santiago ante el colista y eliminado Chile.

