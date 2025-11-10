Bielsa convoca a varios finalistas de Libertadores para duelos ante EE. UU. y México

Con las ausencias de Federico Valverde y Darwin Núñez, el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, incluyó en la lista de convocados para amistosos contra EE. UU. y México a varios futbolistas de Flamengo y Palmeiras, finalistas de la Copa Libertadores-2025.

Uruguay visitará el 15 de noviembre a México y tres días después se enfrentará en Tampa (Florida) a Estados Unidos en los últimos duelos del año, con la mira del entrenador argentino de definir y dar rodaje al plantel que disputará el Mundial de Norteamérica 2026. Los amistosos se disputan en la antesala de la definición de la Libertadores que enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima el 29 de noviembre.

Los jugadores de Flamengo Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela, Matías Viña y los de Palmeiras Joaquín Piqueréz, Facundo Torres y Emiliano Martínez figuran en la nómina que este lunes difundió la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El Fla y el Palmeiras también pelean por el título en el Campeonato Brasileño.

En octubre, Uruguay sumó tibias victorias contra República Dominicana (1-0) y Uzbekistán (2-1) en una mini gira por Malasia que dejó sabor a poco al entrenador argentino y a los hinchas de la Celeste, cuarta al cierre del premundial sudamericano.

Para los dos partidos de preparación que cerrarán el 2025, Uruguay tendrá la sensible baja de Valverde. El Real Madrid anunció que el centrocampista charrúa sufrió una lesión "en el músculo semimembranoso" de la pierna derecha en el empate sin goles ante el Rayo por La Liga.

El jugador pilar del mediocampo de la Celeste estará de baja entre 10 y 12 días, según la prensa española.

En la convocatoria de Bielsa otro gran ausente es el delantero del Al Hilal saudí Darwin Núñez.

A continuación la lista de convocados:

Arqueros: Santiago Mele (Junior, COL) y Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima).

Defensas: Nahitan Nández (Al Qadisiyah, KSA), José Luis Rodríguez (Vasco Da Gama, BRA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Sebastián Cáceres (América, MEX), Ronald Araújo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Mathias Olivera (Napoles, ITA), Matías Viña (Flamengo, BRA), Joaquin Piquerez (Palmeiras, BRA), Santiago Homenchenko (Querétaro, MEX).

Volantes: Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis, MEX).

Delanteros: Ignacio Laquintana (Bragantino, BRA), Maximiliano Araújo (Sporting Club, POR), Rodrigo Aguirre (América, MEX), Federico Viñas (Oviedo, ESP), Brian Rodríguez (América, MEX), Luciano Rodríguez (Neom S.C, KSA), Facundo Torres (Palmeiras, BRA)

