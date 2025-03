Bielsa reconoce bajón de Uruguay y que su plan ante Bolivia no salió "tan bien"

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reconoció este martes que La Celeste fue de más a menos en las eliminatorias sudamericanas al Mundial-2026 y que en el empate ante Bolivia 0-0 en El Alto su plan no salió "tan bien".

Uruguay logró un trabajoso empate 0-0 ante Bolivia, en los 4.150 metros del estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y sumó 21 puntos, igual que Brasil, cerrando el 'top 4'.

"Pensé que de los jugadores que habían jugado con Argentina no sería mala idea que iniciaran cinco y terminaran otros cinco (ante Bolivia), eso fue lo que traté hacer, como verá no me salió tan bien", como había planificado, dijo el DT del combinado charrúa en rueda de prensa tras el partido.

Sobre el andar de Uruguay en las clasificatorias, donde terminó la primera vuelta más cerca en puntos del líder Argentina, Bielsa reconoció el bajón en el rendimiento.

Al ser consultado sobre si esa primera mitad de las eliminatorias fue mejor para sus dirigidos, Bielsa soltó: "Ninguna duda, el segundo segmento no está siendo igual".

Y comparó la situación de su país con la de otros, respecto al desempeño en ambas fases: "Ecuador tiene una realidad deportiva muy buena, Colombia la venía teniendo, Argentina ni qué hablar, Brasil sale de su bache".

Respecto a lo que se esperaba de su equipo, con historial y estrellas, Bielsa mencionó que "todo eso ameritaba una realidad mejor que la que indica la tabla" en la actualidad.

En su opinión, a Uruguay le costó el empate en la altura de Bolivia, pero que es similar a la de otros países: "¿A quién no le está costando?", apostilló.

En junio próximo, cuando se reinicie la ronda premundialista, Uruguay visitará a Paraguay.

jac/gfe