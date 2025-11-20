Bielsa sigue con "la misma fuerza" para guiar a Uruguay en el Mundial

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo el jueves que sigue firme al mando de la Celeste y que su proyecto camino al Mundial 2026 continúa, desactivando los rumores sobre una posible renuncia que surgieron tras caer por 5-1 ante Estados Unidos.

El argentino negó una posible renuncia y dijo que sigue con "la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial", en una concurrida conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo.

Bielsa volvió a cargar sobre su figura toda la responsabilidad por la caída en el juego de la Celeste en los últimos partidos, que pese a terminar en cuarto lugar el premundial de Conmebol sufre para generar juego ofensivo, y destacó que cuenta con el respaldo del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

"Conversé muchas horas con el presidente y con Jorge (Giordano, director de selecciones), la conclusión de la conversación es que todo sigue, que el proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial", resumió el DT.

Sin embargo, El Loco aceptó que ha sido cuestionado por algunas de sus actitudes por sus jugadores.

"Soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario (...)evidentemente, humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", señaló el exentrenador de Argentina y Chile.

Desacuerdos que para el entrenador están lejos de disminuir el compromiso de los jugadores con la selección y con su dirección técnica.

"Corrieron como animales y corrieron más que el rival, pero no lograron jugar bien, eso no es culpa de los jugadores y eso es culpa de lo que el entrenador hace con la energía disponible", remarcó el DT para redireccionar la charla hacia su autocrítica.

El martes, Tampa fue escenario de la peor derrota de una selección uruguaya absoluta frente a una de Concacaf, y llegó tras un empate gris 0-0 ante México.

Uruguay volverá a juntarse para amistosos en marzo, previo a la recta final de la preparación hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

