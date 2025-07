Bildu llama a lograr un nuevo estatus ante "la precariedad" de la legislatura estatal y un posible adelanto electoral

BILBAO, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha realizado un llamamiento a lograr un nuevo estatus que reconozca Euskadi como nación y garantice "la bilateralidad con el Estado" ante "la precariedad" de la legislatura estatal y la posibilidad de un adelanto de elecciones generales en plena "revolución de la extrema derecha". Además, ha instado a articular a partir de septiembre "una reacción nacional a escala" de los vascos ante "la revolución de la extrema derecha". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha señalado que "es evidente que no se han cumplido las expectativas" generadas por el Gobierno Vasco respecto al traspaso a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social. "Tenemos algunas cuestiones que se han transferido o que se ponen en camino, pero otras que claramente no vienen", ha añadido. A su juicio, "la prestación por desempleo no está y hay cuestiones que quedan para los siguientes meses". Por ello, ha llamado a hacer una reflexión sobre "una dinámica que no funciona". "Esto de que reunión tras reunión, tratemos de arrancar determinadas transferencias al Gobierno, es un esquema que no funciona. Igual ha llegado el momento de hacer un análisis un poco más estructural, porque esto no es cuestión de un departamento o un ministerio o una determinada persona que en estos momentos pone freno a una determinada transferencia", ha manifestado. Tras subrayar que "aquí se ha producido una involución en los últimos 40 años" y hay un Estatuto "incumplido en 46 años", con "muchos calendarios", ha dicho que el pasado martes se produjo "el enésimo que se ha incumplido o está en vías de no cumplirse". "Empezamos la legislatura española con el compromiso del Gobierno de transferir las 30 transferencias que faltan. Se han transferido seis. Hay una que ya está anulada y se prevén que se transfieran cuatro de aquí a final de año, pero en el mejor de los casos, esto supone un tercio de las 30 transferencias que faltan por transferirse", ha recordado. Pello Otxandiano cree que hay "una relación bilateral con el Estado que no es efectiva" y hay que "reformularla", con "un salto" que pasa por "definir un nuevo estatus jurídico político que dé mayores garantías de que se cumpla el autogobierno". En su opinión, la crisis generada por el 'caso Cerdán' "marca un antes y un después" en esta legislatura y ha reiterado que ha habido un cambio de "pantalla" y hay unos compromisos "que hay que cumplir". "Hay que acelerar el paso y hay aprovechar este momento", ha indicado. Otxandiano ha abogado por "abrir el debate en torno a la polinacionalidad del Estado", que tiene que llevar a plantear un debate sobre un nuevo estatus jurídico-político para la Comunidad Autónoma Vasca, "que defina un nuevo fondo de poder, nuevas garantías y nos reconozca como nación". Además, ha dicho que este ejercicio "tiene que servir para abordar un proceso de regeneración democrática en el Estado, que pasa por dar una solución democrática a la cuestión plurinacional". "La experiencia de los últimos 46 años es que han pasado todo tipo de gobiernos, todo tipo de mayorías, y ha habido un proceso involutivo que ha erosionado nuestro autogobierno y lo ha dejado mutilado en términos estratégicos. Este es un diagnóstico que lo hace el propio Gobierno vasco, por lo tanto la cuestión no es una determinada persona o un determinado Ministerio, es una cuestión estructural", ha apuntado, ante el hecho de que el PNV y el Gobierno Vasco hayan responsabilizado a Sumar y al Ministerio de Yolanda Díaz de que no se hayan traspasado las prestaciones del paro. Para el líder de EH Bildu en la Cámara vasca, el régimen del 78 dejó el autogobierno vasco "mutilado y estratégicamente condicionado". "Estamos a merced de este tipo de dinámicas. Yo creo que el Estado le ha cogido un poco la medida del PNV en este sentido", ha añadido, para recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mezclado el tema de Talgo, que "es importante", con el de transferencias. "Si el PNV pretende abordar el cumplimiento del Estatuto en términos netamente partidistas, esta dinámica no tiene solución", ha manifestado. FUERZAS Por ello, ha emplazado a "funcionar en modo de país", para sumar "voluntades y fuerzas", porque "el Gobierno español depende de quien depende", y cuenta con "unos apoyos parlamentarios" que le sostienen. "Si planteamos, tanto el PNV como EH Bildu y otras fuerzas de otras naciones una reflexión compartida de aprovechar esta legislatura para abordar una agenda democratizadora que reconozca la plurinacionalidad del Estado, que encauce el reconocimiento de nuestro carácter nacional y plantee la posibilidad de definir un nuevo estatus político, vamos a ser mucho más efectivos", ha remarcado. A su entender, los socios de investidura pueden plantear "una agenda democratizadora" a partir de un "mínimo común, que se puede definir en términos nacionales, tanto con PNV, con Junts, con ERC y demás". "En la Comunidad Autónoma Vasca, eso consiste en aprovechar este momento para definir un nuevo estatus político que reconozca su carácter nacional", ha reiterado. ESTEBAN Y EL "ENFRIAMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS" Sobre esta cuestión, ha precisado que los partidos vascos siguen dialogando, pero ha afirmado que, por parte del nuevo presidente del PNV, Aitor Esteban, "ha habido un intento, que ha sido evidente públicamente, por enfriar expectativas". Por ello, ha avisado del escenario que se produciría si hubiera un adelanto electoral o incluso si se agota la legislatura, ante "una revolución de la extrema derecha". "Ante ese escenario, es importante aprovechar este momento esta ventana de oportunidad porque hay que poner pie en pared. Desde nuestro punto de vista, la cuestión nacional y la ofensiva contra los derechos nacionales de las naciones dentro del Estado va a ser la punta de lanza de la agenda reaccionaria de la extrema derecha. No hay más que leer la ponencia del PP, aprobada en su último congreso, o la última entrevista de Aznar", ha insistido. Pello Otxandiano ha dicho que, ante ello, hay que "hacer un pacto de país, aprovechar esta legislatura para plantear un nuevo estatus jurídico y político" y, desde ahí, "plantear cuál tiene que ser la solución frente a esa ofensiva de la extrema derecha". En esta línea, cree que se va "contra reloj", que "la legislatura es muy precaria, y no se puede descartar un adelanto electoral". "Hay que aprovechar el tiempo", ha reiterado. Esta reflexión, tal como ha explicado, se la han hecho llegar ya al PSOE y al Gobierno español, tanto en público como en privado, porque "no es suficiente con hacer lo que se está haciendo". "El tiempo que reste de legislatura, hay que aprovecharlo. Es el momento, y esto nos interpela a todos", ha destacado. Torre Pacheco Preguntado por si se imagina a 'una Torre Pacheco' en Euskadi, Otxandiano ha respondido que "algo de eso" se ha visto recientemente en Hernani, donde se registraron ocho incidentes racistas, en los que incluso se produjeron heridos, durante las pasadas fiestas de San Juan de esta localidad guipuzcoana. "Estamos ante una revolución de la extrema derecha que tiene una dimensión político-institucional. En ese sentido, España hoy es una salvedad en el contexto europeo, incluso en el occidental, pero las encuestas dicen lo que dicen, que tiene una dimensión cultural, y no estamos exentos de eso", ha alertado. En ese sentido, ha dicho que "esto exige una reacción nacional de escala" en Euskadi. De esta forma, ha apostado por "pasar de pantalla" a partir de septiembre y ha llamado a que, "en esta pequeña nación, en esta coyuntura histórica", se plantee y articule "la reacción a escala que necesita".

LA NACION España

servicio-de-noticias