Bildu pide a los socios de investidura que aparten lo "táctico" en favor de lo "estratégico": Evitar un gobierno PP-Vox

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido este sábado a los socios de investidura que aparten lo "táctico" y prioricen lo "estratégico" que, a su juicio, es hacer todo lo posible para evitar la llegada de un gobierno del PP con Vox.

Según ha explicado en una entrevista al programa Parlamento de 'Radio Nacional', recogida por Europa Press, esta es la idea que ha trasladado la dirección de la coalición abertzale en la ronda de contactos que viene manteniendo desde el verano con los partidos a la izquierda del PSOE.

Matute ha señalado que, tras esos contactos con partidos como Podemos o ERC, Bildu no ha apreciado que ninguno de ellos tenga una "pretensión inequívoca" de "tumbar al Gobierno" haciendo caer los Presupuestos para 2026 con intención de que se convoquen elecciones generales.

"Sí que les hemos transmitido que en Bildu sabemos distinguir lo que es urgente, en términos clásicos lo táctico, de lo que es importante, volviendo otra vez a los términos clásicos lo estratégico.

Para nosotros lo importante es que la extrema derecha no alcance el poder, ni en connivencia, ni en colaboración con ninguna derecha extrema, como la del PP", ha indicado.

QUE LA IGUALDAD DE LA CONSTITUCIÓN NO SEA UNA QUIMERA

Matute ha dado por hecho que ese sería un escenario de "ataque directo" al pueblo vasco, pero también a la clase trabajadora de todo el país.

Por eso, ha subrayado que la prioridad debe ser "parar a la extrema derecha" y convencer a la gente de que las políticas progresistas "piensan en todos como seres humanos y no como meros consumidores con capacidad para engordar los beneficios y los bolsillos de unos pocos".

En este contexto, se ha mostrado partidario de "avanzar en objetivos que permitan superar el modelo económico y social que impide que la dignidad en la vida de la gente sea una constante y que la igualdad efectiva y real que incluso la propia Constitución proclama para todos los españoles sea una posibilidad factible y no más bien una especie de quimera".

Respecto a la negociación con el Gobierno sobre las próximas cuentas públicas, Matute ha señalado que están todavía "en sus primeros compases", pues si bien es verdad que "han arrancado" todavía no se ha entrado en una fase "más definitoria" de "intercambio de papeles" o fijación de "posiciones en torno a determinadas exigencias".

POSICIÓN EXIGENTE Y CONSTRUCTIVA PARA LOS PGE

Bildu acude a esas conversaciones "con una voluntad exigente y ambiciosa", pero también "constructiva", y que sus prioridades pasan por "ampliar derechos, ganar más espacio para las libertades y, sobre todo, blindar las condiciones de vida de los distintos sectores de la clase trabajadora, que es quien, pese a la bonanza económica que parece que el Estado registra en términos macroeconómicos, no lo está anotando tanto en su día a día".

Matute se ha referido también al decreto ley para el embargo de armas a Israel que votará el martes el Pleno del Congreso. Desde su punto de vista, se trata de un texto "manifiestamente mejorable", pero es "mucho mejor que haya una posición clara de no colaboración con el Gobierno de Israel en muchísimos aspectos a que no exista" y a seguir haciendo "exigencias del todo o nada". En este contexto, pedirán que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas que sirvan para avanzar hacia la ruptura total de relaciones con Israel en todos los ámbitos, con el objetivo de que se trate a este país como a la Sudáfrica del apartheid.