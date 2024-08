Biles busca su décima medalla olímpica en un duelo de salto con andrade

Por Karen Braun

PARÍS, 2 ago (Reuters) - Simone Biles buscará su tercera medalla de oro de los Juegos de París el sábado, en la final de salto de potro con la brasileña Rebeca Andrade, la única gimnasta que ha "puesto tensa" a la superestrella estadounidense. Los aficionados que acudan al Bercy Arena estarán atentos al inédito salto Yurchenko con tres giros de Andrade, que aún no ha debutado en los Juegos. Este salto acercaría significativamente el potencial de puntuación de Andrade al de Biles. "Está demasiado cerca. Nunca había tenido a una atleta tan cerca, así que definitivamente me ha puesto en alerta", dijo Biles a la prensa el jueves después superar a Andrade en la final del all around para asegurarse el oro.

"Me siento incómoda, chicos. No me gusta esa sensación. ¡Me estaba estresando!". Andrade ya ha superado a Biles en una competencia importante, cuando Biles se cayó en su salto doble Yurchenko en el potro, en la final de los campeonatos del mundo del año pasado, perdiendo ante Andrade por dos décimas de punto.

Biles se convertirá en la tercera gimnasta más condecorada con 10 medallas olímpicas si sube al podio, como se espera. Por su parte, los gimnastas masculinos disputarán el sábado el ejercicio de suelo y el caballo con arcos, en el que podría darse la batalla por el oro más emocionante de todas las finales por aparatos. (Información adicional de Gabrielle Tétrault-Farber, Chang-Ran Kim y Rory Carroll; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters