Por Steve Keating

10 ene (Reuters) - La gimnasta estadounidense Simone Biles dijo que se sentía que había fracasado tras los Juegos de Tokio pero destacó que no le pasaría lo mismo si no forma parte del equipo de gimnasia de Estados Unidos en los Olímpicos de París este año.

Biles acudió a los Juegos de Tokio 2020 con el objetivo de conseguir un récord de seis medallas de oro, pero regresó a casa con un único bronce tras sufrir una crisis de confianza que la llevó a abandonar varias pruebas tras sufrir un tipo de bloqueo mental en el que los gimnastas se desorientan.

"Ojalá pudiera sentarme aquí y decirte que fue glorioso", dijo Biles a Vanity Fair sobre su tiempo de descanso tras los Juegos de Tokio. "Cuando me tomé un descanso después de 2016 (Río de Janeiro), lo pasé como nunca (...) Pero después de 2020 fue algo deprimente hasta que empecé terapia y busqué ayuda".

"Sentía que había fracasado".

Después de un paréntesis de casi dos años, Biles regresó a la competición en agosto, demostrando que seguía siendo la fuerza dominante del deporte.

En los campeonatos del mundo del año pasado en Bélgica ganó cuatro medallas de oro, incluida su sexta corona en el "all-around", un récord.

A juzgar por sus resultados, Biles debería estar en el equipo estadounidense para los Juegos de París, del 26 de julio al 11 de agosto. Pero dijo que si no clasifica, seguiría adelante.

"Si no llego a París, no me sentiré absolutamente destrozada", declaró Biles, que aparecerá en la portada de Vanity Fair de febrero.

(Reporte de Steve Keating en Toronto. Editado en español por Javier Leira)