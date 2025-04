Biles sigue indecisa sobre su participación en los juegos de los ángeles 2028

PARÍS, 22 abr (Reuters) - Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia, dijo que aún no ha decidido si participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Biles ganó medallas de oro en las competiciones por equipos, all-around y salto en los Juegos de 2024 para completar un regreso triunfal tres años después de retirarse de los eventos en los Tokio, pero dijo que París le pasó una factura muy pesada.

"He conseguido mucho en mi deporte. Para volver, tendría que estar realmente emocionada", declaró el martes Biles, ganadora de siete oros olímpicos, al diario deportivo francés L'Equipe.

"Me dirán que la perspectiva de los Juegos en Los Ángeles es fascinante. Y yo estaré allí, ya sea en los aparatos o en las gradas, aún no lo he decidido".

"2028 parece tan lejano. Y mi cuerpo envejece. Lo sentí en París. Al final de la competición, volví a la villa olímpica, me subí al ascensor y mi cuerpo literalmente se derrumbó. Estuve enferma por 10 días (...) Así que, para ser sincera, no lo sé. Ya veremos", añadió la gimnasta de 28 años. (Reporte de Julien Pretot; Editado en español por Javier Leira)