Bill Clinton asegura que tras hablar con Putin en 2011 sabía que la invasión "era cuestión de tiempo"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha asegurado que tras una conversación que mantuvo en 2011 con el presidente ruso, Vladimir Putin, supo que "era cuestión de tiempo" que invadiera Ucrania.

"Vladimir Putin me dijo en 2011, tres años antes de que tomase Crimea, que no estaba de acuerdo con el acuerdo que hice con Boris Yeltsin. Dijo, 'no estoy de acuerdo, no lo apoyo y no estoy obligado a ello'. Supe desde ese día en adelante que solo era cuestión de tiempo", ha recordado Clinton.

Aquella conversación tuvo lugar en Davos, Suiza, y hacía referencia a un acuerdo en 1994 entre los entonces presidentes Clinton y Yeltsin con el que Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Kiev renunciara al arsenal nuclear que había heredado de la época soviética.

La palabras del exjefe de la Casa Blanca han tenido lugar en un acto en Nueva York, al que acudió con su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, según ha recogido el diario 'Financial Times'.

Ambos han coincidido al señalar la importancia de seguir apoyando económica y militarmente a Ucrania, no solo para derrotar a Putin --de quien dicen que aspira a "socavar la democracia occidental y restablecer el imperio ruso"-- sino también para frenar cualquiera de las aspiraciones que China puede tener hacia Taiwán.

Hillary ha elucubrado que antes de los "fracasos militares" de Rusia en Ucrania y la respuesta unánime de Occidente, existía una "buena posibilidad" de que el presidente chino, Xi Jinping, "hubiera avanzado hacia Taiwán en dos o tres años".

