Bill Clinton dice a legisladores que investigan a Epstein: "No vi nada"

Por Richard Cowan

27 feb (Reuters) -

Bill Clinton dijo el viernes ante los legisladores que "no vio nada que le hiciera dudar" cuando pasó tiempo con Jeffrey Epstein, mientras el expresidente testificaba a puerta cerrada sobre su relación con el fallecido delincuente sexual.

En una declaración preparada, Clinton aseguró ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que no habría volado en el avión del difunto financista si hubiera sabido de su presunto tráfico sexual de menores, y que lo habría denunciado de haberlo sabido.

"Solo estamos aquí porque lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo", declaró Clinton.

Clinton voló en el avión de Epstein varias veces a principios de la década de 2000, después de que dejara el cargo y antes de la condena de Epstein en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Un conjunto de millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia incluye fotos de Clinton con mujeres cuyos rostros están censurados.

"No vi nada ni hice nada malo", declaró Clinton. Su testimonio sigue al de su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien declaró el jueves ante el panel que no recuerda haber conocido a Epstein y que no tiene nada que decir sobre sus delitos sexuales. Añadió que también le preguntaron sobre ovnis y una teoría conspirativa de 2016 durante la sesión de siete horas.

El presidente del comité, el republicano James Comer, de Kentucky, afirmó que preguntaría al expresidente sobre las fotos publicadas por el Departamento de Justicia. Se espera que el comité también interrogue a Clinton sobre la participación de Epstein en la fundación benéfica de la pareja.

Comer indicó que el video del testimonio de Hillary Clinton podría publicarse el viernes. Comer ha reiterado que los Clinton no están acusados de ninguna irregularidad.

Aceptaron testificar cerca de su residencia principal en Chappaqua, Nueva York, después de que la Cámara de Representantes amenazara con acusarlos de desacato al Congreso si se negaban a cooperar. Algunos demócratas apoyaron la medida.

Ambos Clinton acusan a los republicanos de llevar a cabo una maniobra partidista destinada a proteger al presidente Donald Trump del escrutinio, señalando que a otras personas implicadas en la investigación se les permitió presentar declaraciones escritas en lugar de testificar en persona.

Los demócratas afirman que la comisión también debería citar a Trump, cuyo nombre aparece con frecuencia en los archivos relacionados con Epstein, así como al secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien ha admitido haber visitado la isla privada de Epstein. Trump socializó extensamente con Epstein en las décadas de 1990 y 2000, y afirma haber roto vínculos antes de la condena de Epstein en 2008.

Los demócratas también acusan al Departamento de Justicia de Trump de ocultar los registros de una mujer que acusó a Trump de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. El Departamento de Justicia ha dicho que está examinando el material en cuestión y que lo publicará si procede.

El departamento ha advertido anteriormente que el material que ha publicado incluye acusaciones infundadas y afirmaciones sensacionalistas sobre Trump, y las autoridades no le han acusado de ningún delito en relación con Epstein.

Epstein murió en prisión en 2019 mientras se enfrentaba a delitos federales de tráfico sexual. Su muerte fue dictaminada como suicidio.

(Reporte de Richard Cowan; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Manuel Farías)