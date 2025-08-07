Bill Clinton planea grandes cambios para reunión anual de la Iniciativa Global Clinton

El expresidente Bill Clinton planea grandes cambios para la reunión anual de la Iniciativa Global Clinton (CGI, por sus siglas en inglés) de este año "por necesidad" para abordar el cambiante panorama del desarrollo global y las crecientes necesidades impulsadas por la guerra y los desastres climáticos.

"Necesitamos redefinir cómo nos presentamos, cómo trabajamos y cómo encontramos formas de honrar nuestra humanidad común", escribió Clinton en una carta a la comunidad de la CGI publicada el jueves.

"Este septiembre, nuestro objetivo será conectar puntos entre los temas, exponer las consecuencias y enfrentar los complicados problemas que tenemos delante", indicó.

Desde su lanzamiento en 2005, la reunión anual de la CGI ha servido como una plataforma para que líderes políticos, empresariales y filantrópicos anuncien nuevas iniciativas o nuevos apoyos financieros para programas existentes que abordan los problemas del mundo. En la reunión de 2024, la ex primera dama Jill Biden anunció US$500 millones en nuevos gastos anuales para la investigación en salud de las mujeres, y el Príncipe Harry delineó sus planes para ayudar a los niños y sus padres a navegar mejor en el ciberespacio.

La reunión de este año, celebrada una vez más durante la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas y liderada por Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y la vicepresidenta de la Fundación Clinton, Chelsea Clinton, también incluirá a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y a la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, así como al CEO de Gilead Sciences, Daniel O’Day, al CEO de Pinterest, Bill Ready, y a la presidenta de Open Society Foundations, Binaifer Nowrojee. Sin embargo, el enfoque este año será forjar nuevas soluciones para problemas económicos, de salud, climáticos y humanitarios.

"La comunidad de CGI está hecha para momentos como este", afirmó Clinton. "Este año marca dos décadas de nuestra comunidad reuniéndose y respondiendo directamente a crisis globales".

En años anteriores, la CGI ayudó a organizar respuestas al terremoto de 2010 en Haití, a los huracanes del Caribe en 2017 y a la pandemia de COVID-19. La CGI estima que ha ayudado a más de 500 millones de personas en 186 países durante las últimas dos décadas.

El gobierno del presidente Donald Trump desmanteló rápidamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, argumentando que muchos programas no avanzaban los intereses estadounidenses.

Varios financiadores filantrópicos han intervenido para reemplazar parte del apoyo a programas humanitarios e iniciativas de salud pública, pero aún quedan muchas brechas.

La CGI espera cerrar esas brechas con una serie de "Sesiones de Escenario de Líderes", donde representantes de una amplia gama de organizaciones, incluyendo al CEO de GoFundMe, Tim Cadogan, a la CEO del Centro para la Filantropía en Desastres, Patricia McIlreavy, al presidente de AFL-CIO y a la presidenta de la Federación Estadounidense de Docentes, Randi Weingarten, trabajarán juntos para crear nuevas iniciativas.

"Ahora es el momento de levantarse y arremangarse, y hacer nuestra parte para revertir las tendencias y comenzar a trazar un futuro más brillante", dijo Clinton en un comunicado.

El martes, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes citó al presidente Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como parte de su investigación sobre el tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Los organizadores declinaron comentar sobre qué impacto, si es que hay alguno, tendrían las citaciones en la planificación de la reunión anual de la CGI. Se espera que la exsecretaria Clinton proporcione una declaración el 9 de octubre, y que el expresidente Clinton lo haga el 14 de octubre.

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.