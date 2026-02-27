Bill Clinton testificará en privado ante el Congreso de EE. UU. sobre Epstein

27 feb (Reuters) -

El expresidente Bill Clinton testificará el viernes a puerta cerrada ante un panel del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en lo que podría ser un tenso enfrentamiento entre el exlíder demócrata y los republicanos del presidente Donald Trump.

El testimonio de Clinton, previsto para las 16:00 GMT, sigue al de su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien declaró el jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y no tiene nada que decir sobre sus delitos sexuales.

Sin embargo, Bill Clinton voló en el avión de Epstein varias veces a principios de la década de 2000, después de dejar el cargo, y entre los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia hay fotos de él con mujeres cuyos rostros han sido censurados. Clinton ha negado haber cometido ninguna irregularidad y ha expresado su pesar por su relación con Epstein.

El presidente del comité, el representante republicano James Comer, de Kentucky, afirma que los Clinton no están acusados de haber cometido ningún delito, pero deben responder a preguntas sobre la participación de Epstein en su fundación benéfica.

Aceptaron testificar cerca de su residencia principal en Chappaqua, Nueva York, después de que la Cámara de Representantes amenazara con acusarlos de desacato al Congreso si se negaban a cooperar. Algunos demócratas apoyaron la medida.

Ambos Clinton acusan a los republicanos de llevar a cabo una maniobra partidista destinada a proteger al presidente Donald Trump del escrutinio, señalando que a otras personas implicadas en la investigación se les permitió presentar declaraciones escritas en lugar de testificar en persona.

Los demócratas afirman que la comisión también debería citar a Trump, cuyo nombre aparece con frecuencia en los archivos relacionados con Epstein. Trump mantuvo una estrecha relación con Epstein en las décadas de 1990 y 2000, antes de que fuera condenado en 2008 por solicitar los servicios sexuales de una menor.

Los demócratas también acusan al Departamento de Justicia de Trump de ocultar los registros de una mujer que acusó a Trump de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. El Departamento de Justicia ha dicho que está examinando el material en cuestión y que lo publicará si procede.

El departamento ha advertido anteriormente que el material que ha publicado incluye acusaciones infundadas y afirmaciones sensacionalistas sobre Trump, y las autoridades no le han acusado de ningún delito en relación con Epstein.

Epstein murió en prisión en 2019 mientras se enfrentaba a delitos federales de tráfico sexual. Su muerte fue dictaminada como suicidio.

