Bill cosby es declarado responsable en un caso civil por agresión sexual en 1975

Por Lisa Richwine

Santa m贸nica, eeuu, 21 jun (reuters) - un jurado de california declar贸 el martes que el actor bill cosby era responsable de agredir sexualmente a una mujer en la mansi贸n playboy en 1975, cuando ella era una adolescente.

El jurado concedi贸 a Judy Huth 500.000 d贸lares en concepto de da帽os y perjuicios por la angustia emocional que, seg煤n ella, sufri贸 a帽os despu茅s, cuando las m煤ltiples acusaciones de otras mujeres contra Cosby contribuyeron a remover los recuerdos de su interacci贸n con el comediante.

Huth declar贸 que el actor la invit贸 a ella y a una amiga a la Mansi贸n Playboy cuando ella ten铆a 16 a帽os y 茅l 37, y la oblig贸 a realizar un acto sexual.

Cosby, que no compareci贸 en persona en el juicio, neg贸 la acusaci贸n. En un v铆deo mostrado a los jurados, Cosby dijo que no recordaba a Huth y que el incidente no pudo haber ocurrido porque 茅l no habr铆a buscado el contacto sexual en ese momento con alguien menor de 18 a帽os.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, impugn贸 el relato de Huth a lo largo del juicio, incluyendo la cronolog铆a.

Cosby, de 84 a帽os, es conocido por su papel de adorable marido y padre en la serie de comedia televisiva de la d茅cada de 1980 "El show de Cosby", que le vali贸 el apodo de "El pap谩 de Am茅rica". Sin embargo, su reputaci贸n de padre de familia se hizo a帽icos despu茅s de que m谩s de 50 mujeres lo acusaron de agresiones sexuales durante casi cinco d茅cadas. (Reporte de Lisa Richwine Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)