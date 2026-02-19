Bill Gates abandona la cumbre de IA en India en medio de caos organizativo y polémicas

Por Munsif Vengattil y Aditya Kalra

NUEVA DELHI, 19 feb (Reuters) -

Bill Gates se retiró de la Cumbre sobre el Impacto de la IA de horas antes de su discurso previsto para el jueves, lo que supuso ‌un nuevo revés para un evento emblemático ‌ya ⁠empañado por fallos organizativos, una disputa sobre robots y quejas por los atascos de tráfico.

La ausencia de Gates, seguida de otra cancelación de alto perfil por parte de Jensen Huang, de Nvidia, se suma a una difícil apertura para una cumbre anunciada como el primer ​gran foro sobre inteligencia ⁠artificial en el ⁠Sur Global, donde ha tratado de posicionarse como una voz líder.

La Fundación Gates afirmó que el multimillonario no pronunciará su discurso "para garantizar que la atención ​se mantenga centrada en las prioridades clave de la Cumbre sobre IA". Hace solo unos días, la fundación había desmentido los rumores sobre su ausencia ‌e insistido en que estaba previsto que asistiera.

La cancelación de Gates se produce después de ​que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el mes pasado ​unos correos electrónicos que incluían comunicaciones entre el difunto financiero y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein y personal de la Fundación Gates.

Gates ha afirmado que la relación se limitaba a conversaciones relacionadas con la filantropía y que fue un error por su parte reunirse con Epstein.

El primer ministro Narendra Modi pidió que se garantizara la seguridad de los niños en las plataformas de IA durante su intervención en la reunión del jueves, junto al presidente francés Emmanuel Macron, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, el director ​ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

"Debemos estar aún más atentos a la seguridad de los niños. Al igual que se elabora un plan de estudios escolar, el espacio de la IA ⁠también debe estar orientado a los niños y las familias", dijo Modi, tras subir al escenario con los principales ejecutivos de IA y posar para las fotografías con los brazos en alto en ‌señal de fuerza.

La sesión fotográfica generó un momento incómodo cuando Altman y Amodei, directores de las empresas competidoras de IA OpenAI y Anthropic, se colocaron uno al lado del otro en el escenario, pero no se dieron la mano, a diferencia del resto.

La primera gran cumbre sobre IA de se ha visto empañada por fallos de gestión que han dejado a los asistentes sorprendidos y enfadados por la supuesta falta de planificación por parte del Gobierno indio.

CAOS Y ATASCOS DE TRÁFICO

Las salas de exposición de la cumbre se cerraron al público el jueves, una medida sorpresa que provocó más enfado entre las empresas participantes que habían montado puestos y pabellones.

El ‌recinto quedó prácticamente desierto tras tres días de gran afluencia de público al evento.

El miércoles, se pidió a la universidad india Galgotias que desalojara su puesto después ⁠de que un miembro del personal presentara un perro robótico fabricado en China y disponible en el mercado como si fuera una creación propia, lo ‌que provocó un gran revuelo entre el público.

La policía cerró vías públicas para dar preferencia al movimiento de personalidades importantes en la ⁠cumbre, lo que provocó el caos en una ciudad de 20 millones de habitantes.

El miércoles, las imágenes difundidas ⁠en las redes sociales mostraban a decenas de asistentes a la cumbre caminando durante kilómetros por el centro de Delhi, ya que las carreteras estaban cerradas al tráfico, no había taxis disponibles y no se habían organizado servicios de transporte.

Al compartir uno de esos vídeos, la líder de la oposición Mahua Moitra escribió en X que la mala gestión había mancillado la reputación de a nivel mundial. Aun así, durante la cumbre se han comprometido más de 100.000 millones de dólares en ‌inversiones en proyectos de inteligencia artificial en India, entre los que se incluyen ​el conglomerado Adani Group, el gigante tecnológico Microsoft y la empresa de centros de datos Yotta.

El Gobierno indio ha afirmado que espera que el total de compromisos supere los 200.000 millones de dólares en los próximos dos años, aunque los analistas han advertido de que la rápida expansión podría sobrecargar la red eléctrica y el suministro de agua de . (Reporte de Munsif Vengattil y Aditya Kalra en Nueva ‌Delhi; reportaje adicional de Aditya Soni, Sakshi Dayal y Abhirami G; edición de Kim Coghill, Muralikumar Anantharaman y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Tomás Cobos)