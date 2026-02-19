Bill Gates cancela discurso en cumbre tecnológica en India para "garantizar" su foco en la IA

Bill Gates canceló su discurso de este jueves en una importante cumbre mundial sobre inteligencia artificial en India, informó su fundación, en medio del escándalo por la aparición del nombre del cofundador de Microsoft en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Tras una cuidadosa consideración, y para garantizar que la atención se mantenga en las prioridades clave de la Cumbre sobre IA, el señor Gates no pronunciará su discurso de apertura", indicó la Fundación Gates en un comunicado.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y varios magnates tecnológicos discutirán sobre oportunidades y amenazas en la Cumbre sobre el Impacto de la IA, que se celebrará el jueves en Nueva Delhi.

La Fundación Gates anunció que, en lugar de Bill Gates, participará el presidente de sus oficinas en África y la India.

Gates declaró este mes que lamenta "cada minuto" que pasó con Epstein, mientras que su exesposa Melinda afirmó que él aún tiene preguntas que responder sobre su relación con el fallecido exfinanciero condenado por solicitar servicios sexuales de una menor.

Una última tanda de documentos relacionados con el caso, publicados por el Departamento de Justicia estadounidense, contiene correos electrónicos entre muchas figuras prominentes y Epstein, que revelaron amistades cercanas, transacciones financieras ilícitas y fotos privadas.

En un borrador de correo electrónico entre los documentos, Epstein alegaba que Gates mantenía relaciones extramatrimoniales.

Epstein escribió que su relación con Gates iba desde "ayudar a Bill a conseguir drogas, para hacer frente a las consecuencias de sus relaciones sexuales con chicas rusas, hasta facilitar sus encuentros ilícitos con mujeres casadas".

El mero hecho de que el nombre de alguien aparezca en los expedientes de Epstein no implica por sí mismo que esa persona haya cometido ningún delito.

"Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y pido disculpas", dijo Gates, un filántropo multimillonario, en una entrevista con 9News Australia.

"Ese correo electrónico nunca se envió. El correo electrónico es falso", afirmó. "No sé qué pensaba él. ¿Estaba tratando de atacarme de alguna manera?".