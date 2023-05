Bill gates dice que la inteligencia artificial sustituirá a los sitios de búsqueda y compra

San francisco, eeuu, 22 mayo (reuters) - bill gates, uno de los fundadores de microsoft corp., dijo el lunes que la carrera tecnológica que hay que ganar es el desarrollo del mejor agente artificialmente inteligente, preparado para alterar los motores de búsqueda, la productividad y los sitios de compras en línea.

"Nunca volverás a un sitio de búsqueda", dijo. "Nunca irás a Amazon".

En su intervención en AI Forward 2023, un evento en San Francisco organizado por Goldman Sachs Group Inc y SV Angel, Gates dijo que le decepcionaría que Microsoft no esté en la carrera, aunque hay un 50% de posibilidades de que el principal actor que surja sea una startup.

Amazon.com Inc, Google de Alphabet Inc y Microsoft no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Gates dijo que Inflection AI, cofundada por el empresario Reid Hoffman, le impresionó.

Varias empresas del sector han trabajado en la creación de un asistente informático basado en inteligencia artificial al que los consumidores puedan ordenar, mediante voz o texto, que realice una serie de tareas por ellos.

"Quien gane el premio al agente personal, tendrá un gran éxito", afirmó Gates. (Reporte de Jeffrey Dastin en San Francisco Editado en español por Javier López de Lérida)

