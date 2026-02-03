Bill y Hillary Clinton aceptan testificar en la investigación del Congreso sobre Epstein

Por Ismail Shakil, David Morgan y Kanishka Singh

3 feb (Reuters) -

El expresidente estadounidense Bill Clinton y Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata en 2016, ⁠testificarán en una investigación del Congreso ⁠sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según informó el lunes un miembro del personal.

La decisión podría evitar una votación prevista en la Cámara de Representantes, controlada por los ⁠republicanos, para declarar ‌a los ​dos prominentes demócratas en desacato, lo que podría dar lugar a cargos penales.

La reciente publicación por ​parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de millones de documentos internos relacionados con Epstein ‌ha revelado los vínculos del fallecido financiero y delincuente ‌sexual con muchas personalidades destacadas de la política, ​las finanzas, el mundo académico y los negocios, tanto antes como después de que se declarara culpable en 2008 de los cargos de prostitución.

Cuando se le preguntó si la Cámara mantendría sus votos de desacato contra los Clinton, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo a Reuters: "Están trabajando en ello ahora mismo. Los abogados están estudiando los detalles".

Johnson había acogido con satisfacción la noticia de que el expresidente y la exsecretaria de Estado habían aceptado testificar.

La Comisión ⁠de Supervisión de la Cámara de Representantes recomendó la semana pasada que se declarara a los Clinton en desacato por sobre su ​relación con Epstein. Los Clinton se habían ofrecido a cooperar con la comisión, pero se habían negado a comparecer en persona, alegando que la investigación era un ejercicio partidista destinado a proteger al presidente republicano Donald Trump.

"Les dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ustedes no les importa. Sin embargo, el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", afirmó ⁠en las redes sociales el subjefe de gabinete de los Clinton, Ángel Ureña.

Bill Clinton voló en el avión ​de Epstein varias veces a principios de la década de 2000, después de dejar el cargo. Ha expresado su pesar por la relación y ha dicho que no sabía nada sobre la actividad delictiva de Epstein.

El representante republicano James ‍Comer, que preside la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo el lunes que los Clinton no han dado una fecha para sus declaraciones y que discutirá los próximos pasos con los miembros del panel.

"El abogado de los Clinton ha dicho que están de acuerdo con los términos, pero que vuelven a carecer de claridad y no ​han proporcionado ninguna fecha para sus declaraciones juradas", dijo Comer.

"Aclararé los términos que aceptan y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comisión".

(Información de Ismail Shakil, David Morgan y Kanishka Singh; redacción de Kanishka Singh y Christian Martínez; edición de Andy ‍Sullivan, Caitlin Webber, Stephen Coates y Diane Craft; edición en español de María Bayarri Cárdenas)