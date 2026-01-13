Bill y Hillary Clinton se niegan a declarar en investigación de Cámara Representantes sobre Epstein

Por Bhargav Acharya

13 ene (Reuters) -

Bill y Hillary Clinton se negaron el martes a testificar ⁠en una investigación del ⁠Congreso sobre Jeffrey Epstein, diciendo que era un ejercicio partidista. "Cada persona tiene que decidir cuándo ha visto ⁠o tenido suficiente ‌y ​está dispuesta a luchar por este país, sus principios y su ​gente, sin importar las consecuencias", escribieron los Clinton en ‌una carta al republicano James Comer, que ‌preside el Comité de ​Supervisión de la Cámara de Representantes. "Para nosotros, ahora es ese momento".

Comer ha amenazado con declarar a los Clinton en desacato si no comparecen ante el comité, lo que potencialmente podría dar lugar a cargos penales.

En la carta compartida en las redes sociales por Hillary Clinton, la pareja dijo ⁠que había tratado de proporcionar la "poca información" que tenía para ayudar con ​la investigación y acusaron a Comer de desviar el foco de los fracasos del Gobierno de Donald Trump.

"Lo hemos hecho porque los crímenes del señor Epstein fueron horribles. Si el Gobierno no hizo todo lo que pudo para investigar y perseguir esos crímenes, por ⁠la razón que sea, ese debería ser el foco de su trabajo (...). ​No hay pruebas de que lo esté haciendo", escribieron.

"No hay ninguna explicación plausible para lo que está haciendo que no sea política partidista", dijeron, ‍y agregaron que esperan que Comer ordene al comité que los declare en desacato.

El Gobierno federal, presionado por la base política de Trump, ha ordenado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que haga públicos los archivos ​vinculados a las investigaciones penales sobre Epstein, que fue amigo de Trump y de los Clinton, en cumplimiento de una ley de transparencia aprobada por el Congreso. (Reporte de ‍Bhargav Acharya en Toronto; editado en español por Javier Leira)