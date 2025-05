Billie Eilish se lleva el máximo galardón en los American Music Awards

By Sandra Stojanovich, Lisa Richwine

LAS VEGAS, 27 mayo (Reuters) - La cantante de "Birds of a Feather", Billie Eilish, se alzó el lunes con el máximo galardón en los American Music Awards al ganar el premio a artista del año en Las Vegas, en una ceremonia con alfombra roja en la que los fans son quienes eligen a los ganadores.

Billie Eilish se impuso a Taylor Swift, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y otros nominados. Billie Eilish ganó las siete categorías en las que estaba nominada, álbum del año y artista

de gira.

"Es una locura. Estoy sin palabras", dijo Billie Eilish en un mensaje de vídeo desde Europa, donde está de gira. "Ojalá pudiera estar allí esta noche".

Billie Eilish, de 23 años, lanzó su tercer álbum de estudio, "Hit Me Hard and Soft", en mayo de 2024. La cantante de "That's So True", Gracie Abrams, elegida artista revelación del año, también envió un vídeo para aceptar el premio. Dio las gracias a sus fans, de los que dijo haber tenido "la suerte de aprender".

"Me han recordado la luz que existe ahí fuera", dijo Abrams. SZA se llevó a casa los premios AMA a artista femenina de R&B y a canción de R&B por "Saturn". Becky G ganó artista femenina latina favorita. Muchos grandes nombres de la lista de nominados no asistieron a la gala, retransmitida en directo por CBS desde el Hotel Fontainebleau de Las Vegas. Una de las ausentes fue Beyoncé, que se alzó con el premio a artista "country" femenina favorita y a álbum "country" favorito por "Cowboy Carter", sus primeras victorias en los AMA en la categoría "country". Post Malone ganó como artista "country" masculino favorito. Tampoco acudieron a la gala Taylor Swift ni Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar contaba con 10 nominaciones. Ganó un premio, el de canción de hip-hop, por "Not Like Us". La gala comenzó con una actuación de la presentadora, Jennifer López, que cantó y bailó un popurrí de seis minutos con 23 éxitos de los nominados, entre ellos "Birds of a Feather", de Billie Eilish, "Espresso", de Sabrina Carpenter, y "Texas Hold 'Em", de Beyoncé. Janet Jackson fue galardonada con el premio Icono, un homenaje a artistas con influencia mundial.

"No me considero un icono", dijo Jackson en el escenario. "Lo único que espero es ser una inspiración para que otros sigan sus sueños y tengan éxito".

Rod Stewart, de 80 años, recibió el premio a toda su carrera y bailó y cantó su éxito pop "Forever Young", publicado en 1984. Stewart dijo que cuando empezó su carrera tenía "una ardiente ambición de cantar".

"Eso era todo lo que quería hacer. No quería ser rico ni famoso", dijo. (Información de Lisa Richwine; edición de Mary Milliken, Frances Kerry y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)