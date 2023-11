ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Bills de Búfalo despidieron al coordinador ofensivo Ken Dorsey el martes debido al estancamiento de la ofensiva liderada por Josh Allen en las últimas seis semanas y que el tres veces campeón defensor del Este de la Liga Americana cada vez está más lejos de los puestos de playoffs.

La decisión ocurrió tras la derrota 24-22 ante los Broncos de Denver en un duelo en el que Allen cometió tres de los cuatro balones perdidos de Búfalo y que la ofensiva tuvo menos de 26 unidades por sexto encuentro consecutivo, para igualar la peor racha desde la temporada novato del quarterback en el 2018.

El entrenador de quarterbacks de segundo año Joe Brady asumirá el papel interino de coordinador. Se unió a los Bill tras pasar las anteriores dos temporadas como coordinador ofensivo de Carolina.

Búfalo (5-5) ha perdido cuatro de seis duelos y se alista para recibir el domingo a los Jets de Nueva York.

Dorsey no pudo completar su segunda campaña en el puesto después de que Allen eligió al sucesor de Brian Daboll, cuando fue contratado como entrenador en jefe de los Giants de Nueva York. Daboll estuvo cuatro años con Búfalo y su contratación coincidió con el canje de los Bills para elegir a Allen con el séptimo lugar del Draft 2018.

Con Daboll, Allen estableció varios récord de franquicia en una sola temporada por aire y por tierra.

Al entrenador Sean McDermott se le acabó la paciencia por los problemas ofensivos y debido a que no pudieron tomar las riendas del equipo con una lesionada defensiva.

Tras meses reiterando su confianza en Dorsey, McDermott cambió su mensaje tras la más reciente derrota y dijo: “Confío, per también creo que podemos seer mejores al mismo tiempo”.

La baja en la producción ofensiva ha sido dramática desde que iniciaron el año 3-1, cuando los Bills superaron por 139-55 a sus rivales.

En los últimos seis duelos Búfalo ha sido superado 129-123, sumando apenas 42 puntos en la primera mitad.