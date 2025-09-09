Bills enfrentan sus debilidades defensivas tras emocionante remontada contra los Ravens

ORCHARD PARK, Nueva York, EE. UU. (AP) — La extraordinaria remontada de Josh Allen en el último cuarto contra los Ravens no eclipsó por completo una preocupación importante para los Bills en el otro lado del balón.

La defensiva de Buffalo apenas sirvió como un obstáculo contra Lamar Jackson y Derrick Henry durante los primeros 48 minutos de su apertura de temporada el domingo por la noche. Ceder 40 puntos y permitir que Baltimore anotara en siete de sus primeras ocho posesiones no es una receta para el éxito.

Pero primero, las buenas noticias, un día después de que Buffalo superara un déficit de 15 puntos en los últimos cuatro minutos para una sorprendente victoria de 41-40 culminada por el gol de campo de 32 yardas de Matt Prater cuando el tiempo expiró.

Allen no habría estado en posición de orquestar la vigésima segunda serie ganadora de su carrera de ocho años si no fuera porque la defensiva finalmente hizo una contribución.

El tackle Ed Oliver abrió la puerta para la remontada al tumbarle el balón de la mano a Henry con 3:06 restantes. Y Allen no habría recuperado el balón con 1:26 restante si no fuera porque la defensiva forzó un despeje de Baltimore con un tres y fuera. El esquinero Christian Benford limitó a DeAndre Hopkins a una recepción de siete yardas en tercera y nueve.

"Jugó increíble", dijo Allen sobre Oliver, quien también logró una captura y tackleó a Henry para una pérdida. "Se necesita que todos hagan su trabajo y se necesita que algunos hagan más que su propio trabajo, y creo que Ed hizo eso".

Aparte de esas pocas jugadas, Allen, el MVP de la temporada pasada, tuvo que jugar especialmente a ese nivel para que Buffalo ganara. Lanzó para 251 yardas solo en el cuarto período, la mayor cantidad en los últimos 15 minutos desde que Boomer Esiason tuvo 252 para Arizona en una victoria sobre Washington en 1996.

Al comenzar la temporada, la defensiva se consideraba el eslabón más débil del equipo y la unidad ha quedado corta en los playoffs durante los últimos cinco años. Buffalo ha permitido promedios de 33,2 puntos y 426 yardas de ofensiva, incluyendo 150 yardas por tierra, en cada una de sus últimas cinco derrotas en playoffs. Cuatro de esas fueron contra Kansas City.

Si hay un lado positivo, la victoria del domingo llegó en la semana uno y contra una potente ofensiva de los Ravens que el año pasado se convirtió en la primera en superar las 4000 yardas por pase y 3000 por tierra. Hay pocos oponentes en las próximas semanas, comenzando con los Jets de Nueva York, que puedan presumir de ese tipo de producción.

Otra señal esperanzadora es que los refuerzos están en camino.

Los Bills comenzaron sin dos veteranos añadidos en la agencia libre, el cazamariscales Michael Hoecht y el tackle Larry Ogunjobi, quienes están cumpliendo suspensiones de seis juegos por violar la política de la NFL sobre potenciadores de rendimiento.

Buffalo también estaba sin el esquinero titular Tre’Davious White, marginado por una lesión en la ingle.

La defensiva también es joven, con el entrenador Sean McDermott confiando en que la unidad se desarrolle gradualmente. Buffalo utilizó seis de sus nueve selecciones del draft en jugadores defensivos, incluidos los primeros cinco.

Cuánto tiempo tomará eso está por verse, aunque McDermott señaló que es más fácil hacer correcciones al entrar en la semana dos después de una victoria.

Lo que está funcionando

Allen y la ofensiva continuaron con el enfoque de compartir la riqueza de la temporada pasada. Cinco jugadores atraparon al menos cuatro pases, incluido el corredor James Cook, quien tuvo cinco recepciones para 58 yardas y agregó 13 acarreos para 44 yardas y un touchdown.

Lo que necesita ayuda

Detener la carrera. Jackson promedió 11,7 yardas por acarreo y Henry 9,4, incluyendo carreras de touchdown de 30 y 46 yardas. Las 238 yardas por tierra permitidas fueron las más por Buffalo desde que cedieron 271 en una derrota 35-10 en Baltimore en la semana cuatro de la temporada pasada.

Próximos pasos

Viajar para enfrentar a los Jets para abrir una serie de enfrentamientos contra tres rivales de la AFC Este en cuatro semanas.

