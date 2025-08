Bills: No hay plazo para resolver disputa con James Cook tras faltar a segundo día de práctica

PITTSFORD, Nueva York, EE.UU. (AP) — El gerente general de los Bills de Buffalo, Brandon Beane, dijo a The Associated Press el lunes que no está seguro de cuánto tiempo durará el enfrentamiento contractual con James Cook, después de que el running back se negara a participar en la práctica por segundo día consecutivo.

Cook llevaba un sombrero blanco, un suéter rojo de los Bills y pantalones cortos azules cuando entró brevemente al campo de práctica, antes de dirigirse a un baño portátil unos 12 minutos antes de que comenzara la práctica. Luego abandonó el campo, saliendo por la carpa de los entrenadores y no volvió a aparecer al menos durante la primera hora de la práctica.

Fue el segundo día que Cook no participa en la práctica, en el siguiente paso del jugador de cuarto año para intensificar su intento de extender el último año de su contrato. El domingo, Cook se ejercitó en una bicicleta estática antes de observar la práctica desde la línea lateral.

Seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022, Cook fue colíder de la NFL con 16 touchdowns por tierra en su segunda temporada completa como titular.

Cook corre el riesgo de ser multado por el equipo por negarse a practicar cuando Buffalo se apresta a iniciar su calendario de pretemporada como locales ante los Giants de Nueva York el sábado.

Cook usó repetidamente la palabra "negocios" cuando se le preguntó sobre su decisión de no practicar, al hablar con un pequeño grupo de reporteros el domingo.

El agente de Cook no ha respondido a los mensajes en busca de comentarios.

Más temprano el lunes, Beane habló con WGR-Radio y dijo que el equipo no estaba al tanto de la decisión de Cook de no practicar el domingo hasta poco antes de que comenzara la sesión. Beane también reiteró que ambas partes han estado en contacto constante en un intento de cerrar la brecha.

"Me encantaría ver a Jimbo ahí afuera hoy. No sé la respuesta a eso en este momento de la mañana, si eso sucederá o no", dijo Beane.

"Pero con suerte lo tendremos de vuelta pronto", agregó. "Esta es mi novena temporada aquí, y nunca hemos tenido un jugador que se pierda debido a un contrato o algo así, así que eso es decepcionante para mí. No es algo que queramos".

Cook, de 25 años, no ocultó esta temporada baja su deseo de un nuevo contrato que le pagaría aproximadamente US$15 millones al año, lo que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la liga en su posición.

Aunque Cook se saltó todas las sesiones voluntarias del equipo esta primavera, anteriormente había participado en cada una de las prácticas obligatorias de los Bills, incluidas las primeras ocho de su campo de entrenamiento antes del domingo.

La ausencia de Cook en la práctica se produce en un momento en que los Bills ya están escasos de jugadores debido a lesiones.

Hasta 15 jugadores se perdieron o estuvieron limitados en la práctica del domingo debido a lesiones, incluidos los receptores Khalil Shakir (tobillo), Joshua Palmer (ingle) y Curtis Samuel (isquiotibiales). Los Bills tienen profundidad en la posición de corredor con los suplentes Ray Davis y Ty Johnson, así como Frank Gore Jr., quien pasó su temporada de novato el año pasado en el equipo de práctica. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes