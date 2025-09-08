Bills remontan desventaja de 15 puntos para derrotar 41-40 a los Ravens

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen lideró a Buffalo a anotar tres veces en los últimos cuatro minutos, la última por medio de un gol de campo de 32 yardas por Matt Prater cuando el tiempo expiró, y los Bills remontaron de una desventaja de 15 puntos para sorprender a los Ravens de Baltimore 41-40 en un emocionante partido de apertura de temporada el domingo por la noche.

Buffalo anotó 16 puntos en los últimos 3:56, con la patada de Prater culminando una serie de nueve jugadas y 66 yardas en los últimos 1:26.

Allen completó 33 de 46 pases para 394 yardas con dos touchdowns y anotó dos más corriendo en un enfrentamiento de los dos últimos MVP de la NFL.

Arruinó una fuerte actuación de Lamar Jackson, el MVP de 2023, quien completó 14 de 19 pases para 210 yardas y dos anotaciones, además de sumar 70 yardas corriendo y otro touchdown. Derrick Henry corrió para 169 yardas y dos touchdowns para Baltimore, pero también contribuyó a la derrota al perder el balón con 3:06 restantes.

Después de que los Bills se acercaron 40-32 con un pase de touchdown de diez yardas de Allen a Keon Coleman, Henry perdió el balón y los Bills capitalizaron, con el quarterback de los Bills anotando en una carrera de una yarda. El intento de conversión de dos puntos falló.

Este enfrentamiento en horario estelar cumplió con las expectativas de la pretemporada como una revancha de la victoria de Buffalo 27-25 sobre Baltimore en la ronda divisional de los playoffs de la AFC de la temporada pasada.

Los Ravens anotaron en siete de sus primeras ocho posesiones y se adelantaron 40-25 con una carrera de 46 yardas de Henry con 11:42 restantes.

Los aficionados incluso se involucraron, con Jackson empujando a un hombre en la zona de anotación mientras celebraba la atrapada de touchdown de 29 yardas de DeAndre Hopkins a finales del tercer cuarto. El hombre golpeó a Hopkins en el casco e intentó hacer lo mismo con Jackson, quien respondió empujándolo de vuelta a su asiento.

Los Bills se doblaron pero no se rompieron ante una multitud ruidosa que celebraba el 53º y último partido inaugural en casa del equipo en el Highmark Stadium, cariñosamente llamado "The Ralph". La próxima temporada, el equipo se mudará a una instalación de 2100 millones que se está construyendo al otro lado de la calle.

Allen supervisó las series de anotación de último minuto para cerrar cada mitad, con Prater acertando un gol de campo de 43 yardas en la última jugada del segundo cuarto. Prater, de 41 años, hizo su debut con los Bills, reemplazando a Tyler Bass, quien está en la reserva de lesionados con problemas de cadera e ingle.