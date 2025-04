Billy Idol habla sobre su álbum, su documental, adicciones y el Salón de la Fama del Rock & Roll

NUEVA YORK (AP) — Cuando Billy Idol se dio a conocer por primera vez en la cultura estadounidense a principios de la década de 1980, vestido de cuero y con el cabello decolorado, no sólo trajo un sonido punk rock al público general. El músico británico tenía una nueva actitud, una nueva forma de ser rebelde.

Desde entonces, canciones como "White Wedding", "Rebel Yell" y "Eyes Without a Face" se han convertido en clásicos instantáneos, tanto para aquellos que han usado una chaqueta con estoperoles como para quienes sólo lo han imaginado.

Ahora, más de cuatro décadas después, Idol tiene la sabiduría para reflexionar. Esto ha llevado a un nuevo documental sobre su vida, "Billy Idol Should Be Dead" (Billy Idol debería estar muerto), que se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca, y a un nuevo álbum de punk-pop fino titulado "Dream Into It".

"Fue un proceso gradual, realmente", comentó sobre el lapso de 11 años entre sus álbumes. "No es que no quisiéramos hacer un álbum, era más como que estábamos preparándonos para hacerlo".

Idol charló con The Associated Press esta semana sobre su nuevo álbum y el próximo documental, sus luchas pasadas con la adicción, su primera nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll y más.

Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Has descrito "Dream Into It" como autobiográfico. Pensé que tu álbum anterior, "Kings & Queens of the Underground" de 2014, también se basaba en tu vida.

IDOL: A esta edad, en particular, a los 69, cuando miras hacia atrás, realmente puedes ver toda tu vida, cómo se desarrolla. Y tal vez también es tener nietos. Mis hijos están teniendo hijos.

Alcanzas este punto de vista donde realmente puedes mirar atrás y ver todas las diferentes eras de tu vida. Y puedes cantar sobre ello. Y creo que no profundicé lo suficiente con las canciones que hice en "Kings and Queens". Pensé que líricamente podría profundizar más. Ese es uno de esos arrepentimientos que tuve sobre el último álbum. Así que realmente lo intenté, y busqué más imágenes, (en 'Dream Into It', en la) forma de hablar sobre mi vida. No lo estoy explicando exactamente.

AP: Hay muchas mujeres del rock 'n' roll en el álbum. Joan Jett, Avril Lavigne y Alison Mosshart de The Kills están todas presentes.

IDOL: La voz de (Mosshart) es simplemente increíble. Y, por supuesto, Joan Jett, la conozco desde 1978 después de un concierto de Germs/Dead Kennedys. Pasamos el rato en el Whiskey A Go Go en Los Ángeles. Estaba en una gira de promoción de Generation X para el primer álbum. Y luego Avril, quiero decir, he estado observando su carrera desde siempre y es fantástica. Así que fue simplemente genial.

AP: El documental tiene un título evocador, "Billy Idol Should Be Dead". Parece que podría profundizar en tus luchas pasadas con la adicción.

IDOL: Hubo un momento en mi vida en el que vivía cada día como si fuera el último. Y si es así, un día va a pasar.

En los años 70, en Inglaterra, sabes, los jóvenes, teníamos esta sensación de que estábamos siendo completamente ignorados. Incluso te decían que no tenías futuro. Y así, simplemente no pensábamos más allá de la existencia diaria. Probablemente, fue solo cuando realmente comencé a tener hijos y cosas así, que realmente comencé a darme cuenta de que (debería) intentar dejar las drogas y esas cosas.

Siempre he coqueteado con la muerte, de alguna manera. Incluso montando motocicletas, estás mirando al concreto. Está justo ahí, puedes caerte de esa cosa y quedar terriblemente mal. Y lo he hecho. Es horrible. Descubres cuán humano eres, cuán vulnerable. Hay muchas cosas sobre mi vida que, sí, en cierto modo llamé a la muerte a veces. No realmente con intención, pero simplemente vivías así.

Imagina si fuera hoy. Si estuviera haciendo lo que hacía entonces hoy, estaría muerto porque me habría encontrado con el fentanilo.

AP: He escuchado ese sentimiento de otros artistas.

IDOL: Cuando éramos jóvenes, con muchas drogas y cosas, un minuto la gente estaba ahí y a la semana siguiente no.

Simplemente, estábamos viviendo el estilo de vida del rock 'n' roll 24/7, vistiéndonos así, pensando así. Y en esos días, abrazaba las drogas. Es simplemente como era. Tomé ácido cuando tenía unos 12 o 13 años.

Te absorbe ese mundo y lleva muchísimo tiempo alejarse de él. Y eso es en parte de lo que estoy cantando en el álbum también. Hay un punto en mi vida donde estaba muy adicto a las drogas, y arruina las relaciones. Sí, tengo suerte de haber mantenido el cerebro que tengo, porque algunas personas quedaron con daño cerebral y algunas personas terminaron en la cárcel para siempre. O muertos.

AP: Estás nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll por primera vez. ¿Crees que tu yo más joven del punk rock estaría emocionado?

IDOL: De alguna manera pienso en Bo Diddley y Chuck Berry y Little Richard. "¿Y qué? ¿Vas a estar en algo con esos tipos?" Sabes, Buddy Holly. Estas son algunas de las personas que abrieron brecha y encendieron a las personas que me encendieron a mí, ¿sabes? En algún lugar del camino, llevó al punk rock.

Además, mi motocicleta ha estado en el Salón de la Fama del Rock & Roll desde hace como cinco años. Así que bien podría estar yo también.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.