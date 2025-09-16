Binance y Franklin Templeton se alían para desarrollar iniciativas y soluciones de activos digitales

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Binance y Franklin Templeton han anunciado una colaboración para desarrollar iniciativas y soluciones de activos digitales dirigidas a un "amplio abanico de inversores". De acuerdo con un comunicado conjunto, ambas compañías están aprovechando la tecnología 'blockchain' para crear soluciones que combinen la escala de las finanzas tradicionales con la velocidad y accesibilidad de los mercados descentralizados. Franklin Templeton y Binance explorarán formas de combinar la experiencia de Franklin Templeton en la tokenización regulada de valores con la infraestructura global de 'trading' y el alcance inversor de Binance.

"El objetivo es ofrecer soluciones innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes de los inversores, aportando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad a los mercados de capitales, con generación de rendimientos competitivos y mayor eficiencia en las liquidaciones", reza el comunicado.

El vicepresidente ejecutivo y director de Activos Digitales en Franklin Templeton, Roger Bayston, ha destacado que "los inversores quieren conocer y ganar exposición a los activos digitales para mantenerse a la vanguardia, pero necesitan que sean accesibles y confiables".

Bayston ha afirmado que, al trabajar con Binance, pueden "ofrecer productos innovadores que respondan a los requisitos de los mercados de capitales globales y co-crear las carteras del futuro".

"Nuestro objetivo es llevar la tokenización del concepto a la práctica, para que los clientes logren eficiencias en liquidación, gestión de colaterales y construcción de carteras a gran escala", ha manifestado Bayston.

Por su parte, la directora de VIP & Institutional en Binance, Catherine Chen, ha remarcado que "Binance cuenta con un historial de innovación en soluciones pioneras en el sector cripto que abren acceso y oportunidades a los inversores".

"Nuestra colaboración estratégica con Franklin Templeton para desarrollar nuevos productos e iniciativas refuerza nuestro compromiso de tender puentes entre el ecosistema cripto y los mercados de capitales tradicionales, y de abrir nuevas posibilidades", ha expresado Catherine Chen.

El comunicado recoge que más detalles sobre la colaboración y los lanzamientos de nuevos productos "se darán a conocer a lo largo de este año".