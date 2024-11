¡bingo! alpine se lleva el premio gordo en el gran premio de brasil

SAO PAULO, 3 nov (Reuters) - Alpine ganó el domingo un posible premio gordo de 50 millones de dólares en el Gran Premio de Brasil con la dupla francesa formada por Esteban Ocon y Pierre Gasly terminando segundo y tercero respectivamente para rescatar la temporada del equipo de Fórmula Uno propiedad de Renault.

En una tarde lluviosa, caótica y llena de accidentes en el circuito Interlagos de Sao Paulo, los dos pilotos obtuvieron más del doble de puntos que en sus 20 carreras anteriores.

"Hemos luchado por sumar puntos y en estas condiciones todo era posible. Nadie se lo creyó hasta el final, dos coches en el podio, no creo que nadie hubiera podido tener eso en su cartón de bingo antes de la temporada", dijo Gasly, que también sumó dos puntos con el séptimo puesto en la carrera sprint del sábado.

Los 33 puntos conseguidos el domingo elevaron la cuenta de Alpine a 49 y lo llevaron del noveno al sexto lugar, tres puntos por delante del estadounidense Haas y cinco por delante del RB de Red Bull.

Dado que el campeonato de constructores determina el reparto del dinero del premio entre los 10 equipos, los expertos sugirieron que la diferencia podría ser de hasta 50 millones de dólares si Alpine puede mantener su posición durante tres carreras más.

La alegría y el alivio eran evidentes mientras los mecánicos e ingenieros celebraban en el pitlane.

Ocon, que se marcha a Haas a finales de año, celebró su mejor resultado desde que ganó en Hungría en 2021.

"Fue un día increíble después de una temporada difícil. Es muy agradable poder conducir aquí y tener un rendimiento un poco equilibrado bajo la lluvia", dijo el piloto francés de 28 años.

"El coche ha sido muy duro en seco y me he sentido muy a gusto cuando ha empezado a llover esta mañana. Me encanta estar aquí cuando llueve, hoy ha sido una carrera especial para nosotros", agregó.

El director del equipo, Oliver Oakes, de 36 años, que asumió en agosto como el quinto jefe de Alpine en cuatro años, dijo que fue un "mega" logro después de que Ocon se clasificara cuarto y Gasly decimoquinto.

"Estábamos un poco frustrados por no poder pasar con ambos coches a la Q3 (la fase final de la clasificación), pero ahora lo han compensado con creces. Este equipo es un gran equipo, siempre lo ha sido", dijo sobre el equipo con sede en Enstone que ganó campeonatos como Benetton y Renault en el pasado.

"El equipo tuvo un comienzo de temporada difícil, los últimos 12 a 18 meses no fueron lo mejor del mundo, pero, honestamente, puedo decir que desde que llegué se puede ver el espíritu del equipo. Ahora va a ser un buen invierno, esto es lo que necesitamos para agarrar impulso", apuntó. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters