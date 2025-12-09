Binter pone a la venta hasta el día 22 billetes para viajar entre Valladolid y Canarias por US$85

VALLADOLID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La aerolínea Binter ha lanzado una promoción mediante la que se podrán adquirir, hasta el día 22 de diciembre, billetes a 85 euros para volar entre Valladolid y Canarias entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2026.

La compañía ha explicado que extiende a la temporada de invierno sus vuelos directos con Tenerife y permite volar desde la capital vallisoletana a cualquier isla de Canarias con el enlace interinsular de conexión gratuito, han informado a Europa Press fuentes de la aerolínea.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 85 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid está unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, concretamente con el Aeropuerto de Tenerife Norte los miércoles y sábados y los lunes y jueves con el de Gran Canaria.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, de manera que se puede aprovechar alguno de los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía como su web bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.