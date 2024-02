Paris--(business wire)--feb. 13, 2024--

Biogents, pionero en el desarrollo de trampas innovadoras para mosquitos, científicamente probadas y sostenibles, anuncia su asociación exclusiva como proveedor oficial del Tour de Francia. Biogents desplegará un enfoque educativo y científico integral para apoyar la promoción de sus soluciones a través de sus distribuidores exclusivos en el mercado de consumo, SBM Life Science en Europa y SPG en Francia, pero también con las autoridades locales y los profesionales: hoteles, restaurantes, etc. En particular, Biogents protegerá los Fan Parks de las ciudades de salida y llegada de Florencia y Niza, dando a los espectadores la oportunidad de vivir estos momentos clave del Tour de Francia sin las molestias inherentes a los mosquitos tigre.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240213196194/es/

Biogents, protector oficial del Tour de France (Photo: SBM)

Durante el Tour de Francia, que tendrá lugar del 29 de junio al 21 de julio de 2024, en plena temporada del mosquito tigre, Biogents ha planificado una serie de campañas de concienciación e información sobre sus trampas para el público en general, así como actividades en las tiendas a través de concursos y retos innovadores y motivadores para los minoristas.

Gracias a esta asociación, el Tour de Francia, un evento famoso y popular que atrae a millones de espectadores, verá cómo las zonas para aficionados de Florencia y Niza se transforman en zonas protegidas contra los mosquitos gracias a las soluciones Biogents que se habrán instalado previamente. Al igual que ocurrió con la Fan Zone de Toulouse durante la Copa del Mundo de Rugby de 2023.

"¡La colaboración con el Tour de Francia es una oportunidad fantástica para que los equipos Biogents y sus distribuidores exclusivos SBM y SPG estén lo más cerca posible del público, las autoridades locales y los profesionales para promover la eficacia de nuestras trampas y su impacto positivo en la salud! Además, la parada italiana de este año en Cesenatico está en nuestros corazones, ya que es el lugar donde se realizó uno de los primeros estudios científicos con nuestras trampas Biogents: ¡una señal!" dice Hugo Plan, Director de Biogents.

Christian Prudhomme, director del Tour de France, comenta: "¡Estamos encantados de dar la bienvenida a la gran familia del Tour de Francia, a una nueva marca entre nuestros socios!! Este año se probarán soluciones Biogents en determinados hoteles, que acogerán a los corredores para garantizar un ambiente más sereno porque no hay mosquitos. También compartimos una sensibilidad real en materia de RSE, comprometidos con la protección de la biodiversidad y el impacto positivo en nuestro medio ambiente, temas importantes entre el público en general y las comunidades locales.»

Fruto de más de 20 años de investigación científica, las soluciones Biogents no sólo son respetuosas con el medio ambiente, sino también muy eficaces en la lucha a largo plazo contra los mosquitos "clásicos", como el mosquito tigre. Así lo demuestran más de 400 publicaciones científicas y casos de clientes como el Soneva Resort de las Maldivas, que vio cómo la invasión del mosquito tigre se reducía en un 95% en sólo 6 semanas, al tiempo que se restauraba la biodiversidad.

¿Cómo funcionan los productos Biogents? Las trampas para mosquitos Biogents no contienen insecticidas y, a diferencia de otras trampas, no afectan a los insectos polinizadores como mariposas, mariquitas o abejas. Reproducen las señales del cuerpo humano que atraen a los mosquitos, es decir, los movimientos de aire característicos de un cuerpo, el olor de nuestra piel y nuestra respiración.

Puede seguir la actualidad de Biogents durante el Tour de Francia en su cuenta de LinkedIn y en las de sus distribuidores SBM Life Science y SPG..

Amaury sport organisation

Página web oficial de ASO: https://www.aso.fr/en/

Biogents

Biogents, líder del mercado francés, es el especialista en el control de mosquitos, en particular del mosquito tigre. Biogents desarrolla y fabrica trampas para mosquitos muy eficaces y sin insecticidas que utilizan científicos, especialistas en control de mosquitos y particulares de todo el mundo. Biogents también ofrece soluciones a medida para ayudar a las autoridades locales y a los profesionales del turismo a combatir los mosquitos.

Para más información: https://eu.biogents.com/trampas-para-mosquitos/?lang=es

Sbm life science

Para más información, visite https://lifescience.sbm-company.com/es/

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240213196194/es/

CONTACT: Contacto de prensa

Sophie Blazere Leclerc

sophie.blazere-leclerc@sbm-company.com

Keyword: france europe

Industry keyword: other sports sports entertainment other entertainment other health biotechnology health science other science biking/cycling

SOURCE: SBM Life Science

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/13/2024 08:32 am/disc: 02/13/2024 08:31 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240213196194/es