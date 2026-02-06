Biología: el sentido del ritmo es innato

Este es el hallazgo de un estudio del Instituto Italiano de Tecnología publicado en PLOS Biology.

En esencia, los recién nacidos tienen la capacidad de predecir la duración de las notas y las pausas (sonidos y silencios), pero no la secuencia musical.

Para estudiar su aptitud, los investigadores interpretaron composiciones para piano de Bach ante 49 recién nacidos dormidos, gracias a una colaboración con el Centro de Investigación de Ciencias Naturales y el Hospital Szent Imre de Budapest (Hungría).

Las piezas musicales incluían diez melodías originales y cuatro canciones mezcladas con melodías y tonos confusos.

Mientras los recién nacidos escuchaban la música, se midieron sus reacciones mediante un análisis no invasivo, como la electroencefalografía, que monitoriza sus ondas cerebrales.

"Los recién nacidos tendían a mostrar señales neuronales de sorpresa cuando el ritmo cambiaba inesperadamente", observa la primera autora del estudio, Roberta Bianco, ahora profesora asociada de la Universidad de Pisa e investigadora afiliada al IIT.

La investigación fue coordinada por Giacomo Novembre, jefe de la Unidad de Neurociencia de la Percepción e Investigación-Acción del Centro de Nanociencia y Neurociencia de la Vida del IIT en Roma.

El estudio surge de proyectos de investigación financiados por el Consejo Europeo de Investigación y el programa de Acciones Marie Skłodowska-Curie.

"Los recién nacidos nacen ya sintonizados con el ritmo.

Nuestra última investigación, afirman los autores, muestra que incluso nuestros pequeños oyentes de dos días son capaces de anticipar patrones rítmicos, lo que revela que algunos elementos clave de la percepción musical son innatos".

Pero hay un giro inesperado: "las expectativas melódicas —nuestra capacidad para predecir el flujo de una melodía— parecen estar ausentes", agregan.

Esto, continúan los investigadores, "sugiere que la melodía no es innata, sino que se aprende gradualmente mediante la exposición. En otras palabras, el ritmo podría formar parte de nuestra constitución biológica, mientras que la melodía es algo que adquirimos con el tiempo".

Comprender cómo los humanos adquieren la conciencia del ritmo, concluyen los investigadores, puede ayudarnos a comprender el desarrollo de nuestro sistema auditivo.

Estudios futuros podrían, en cambio, investigar cómo la exposición a la música durante la gestación influye en la adquisición del ritmo y la melodía. (ANSA).