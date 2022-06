BioWare desvela el título de su próximo videojuego, Dragon Age: Dreadwolf

El estudio de videojuegos canadiense BioWare ha anunciado el título oficial de su próximo lanzamiento, que será la cuarta entrega de la franquicia Dragon Age, Dragon Age: Dreadwolf.

La también desarrolladora de títulos como Mass Effect o Anthem, ha indicado algunos datos acerca de la trama de este trabajo y ha dado a conocer el nombre de su antagonista principal a través de su blog.

En el videojuego, ambientado en las tierras de Thedas, Solas se presenta como un lobo temible que ha llegado a describir como "un antiguo dios élfico", "un traidor de su pueblo" y "un salvador de este".

Los motivos de esta contradicción "son inescrutables y sus métodos a veces cuestionables, lo que le ha otorgado la reputación de ser una especie de deidad embaucadora y un jugador de juegos oscuros y peligrosos", según ha apuntado el estudio en un comunicado.

Este personaje ya fue presentado en su entrega anterior, Dragon Age: Inquisition, aunque BioWare ha indicado que eso no implica que los nuevos jugadores de la franquicia vayan a estar desubicados con esta correlación.

"No tienes por qué preocuparte por no haber conocido a nuestro antagonista todavía. Se presentará cuando sea el momento adecuado", ha añadido, asegurando que llegó a insinuar su regreso cuando anunció The Dreadwolf Rises en 2018.

Por el momento, BioWare no ha aportado más información acerca de este trabajo, aunque sí ha adelantado que "no se lanzará este año", sino que sigue en desarrollo. No obstante, ha asegurado que proporcionará más información en lo que queda de 2022.