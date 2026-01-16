Birmania afirma ante la CIJ que las acusaciones de genocidio contra los rohinyá son "infundadas"

Birmania tachó el viernes de "infundadas" las acusaciones de que cometió genocidio contra la minoría rohinyá, y afirmó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que sus fuerzas llevaron a cabo "operaciones de contrainsurgencia" contra "terroristas".

"Este caso se decidirá en base a hechos comprobados, y no acusaciones infundadas. El lenguaje emocional y las descripciones imprecisas no sustituyen una presentación rigurosa de los hechos", declaró ante el tribunal el ministro birmano Ko Ko Hlaing.

La CIJ inició el lunes en La Haya tres semanas de audiencias sobre las denuncias presentadas por Gambia de que Birmania cometió genocidio contra los rohinyás durante una campaña de represión en 2017.

Birmania siempre ha sostenido que la ofensiva de sus fuerzas armadas estuvo justificada para eliminar a insurgentes rohinyá después de una serie de ataques que dejaron una docena de agentes de seguridad muertos.

"Birmania no estaba obligada a permanecer pasiva y permitir que los terroristas tuvieran vía libre", dijo Hlaing a los jueces.

"Los ataques fueron la razón de las operaciones de limpieza, un término militar que se refiere a operaciones de contrainsurgencia o antiterroristas", añadió.

Cientos de miles de musulmanes rohinyás huyeron de la violencia del ejército birmano y milicias budistas hacia el vecino Bangladés.

Los desplazados contaron historias desgarradoras de violaciones masivas, incendios intencionales y asesinatos.