Birmania: Al menos 12 muertos tras un ataque del Ejército de Birmania contra posiciones rebeldes en Rajine

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 12 personas han muerto, incluyendo cinco menores, tras un nuevo ataque aéreo perpetrado por el Ejército de Birmania contra posiciones de los rebeldes del Ejército de Arakán (AA) en la localidad de Mrauk U, ubicada en el estado de Rajine.

El Ejército de Arakán ha detallado que las fuerzas de la junta lanzaron en la víspera al menos dos bombas contra el barrio de Daing Ki, en Mrauk U, un ataque que se ha saldado también con otros 20 heridos y que ha provocado severos daños en hasta ocho edificios.

"Condenamos enérgicamente estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de la junta militar, que está cometiendo matanzas masivas de civiles inocentes en todo el país todos los días. Informaremos de estos actos a las organizaciones internacionales pertinentes", ha indicado en un comunicado.

Según cifras del Ejército de Arakán, casi 90 personas han muerto como consecuencia de los ataques llevados a cabo en distintos puntos del país contra escuelas, hospitales, mercados, edificios religiosos, así como campamentos de refugiados y zonas densamente pobladas.

El Ejército de Arakán tiene el control de 14 de los 17 municipios del estado de Rajine desde noviembre de 2023, por lo que solo la capital, Sittwe, y las localidades de Munuaung y Kyaukphyu se encuentran en manos de las Fuerzas Armadas.