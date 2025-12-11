Birmania.- Al menos 30.000 muertos en un ataque del Ejército birmano contra un hospital en el estado de Rajine

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos 30 personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas a consecuencia de un ataque perpetrado este miércoles por el Ejército de Birmania contra el Hospital de Mrauk U, una localidad situada en el estado de Rajine.

Así lo ha denunciado este jueves Wai Hun Aung, trabajador humanitario sobre el terreno, en su cuenta de la red social Facebook, donde ha indicado que las tropas birmanas han empleado "dos bombas (...) matando a 33 personas e hiriendo a 58", si bien se espera que este balance pueda aumentar.

El cooperante, que ha acompañado la publicación con fotografías de las instalaciones siniestradas en lo que ha lamentado como una "masacre", ha señalado que el bombardeo tuvo lugar este miércoles pasadas las 21.20 horas (hora local, 16.00 en la España peninsular y Baleares).

El portavoz del Ejército de Arakán (AA), Khin Thu Kha, ha confirmado el ataque en su cuenta de la red social X, con una publicación acompañada de imágenes en vídeo de las llamas desatadas en el complejo médico.

Así, ha atribuido el ataque a la fuerza aérea de la junta militar de Birmania a poco más de dos semanas para que tengan lugar las elecciones legislativas, que han sido criticadas por la comunidad internacional, que alerta de posibles irregularidades.

El grupo rebelde es una de las formaciones armadas sumidas en un conflicto con la junta militar que ascendió al poder tras el golpe de Estado de 2021, dado para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se hizo con la mayoría parlamentaria.