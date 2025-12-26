Birmania celebra elecciones tras cinco años de guerra civil

La junta militar birmana organiza a partir del domingo elecciones legislativas que presenta como una etapa hacia la reconciliación, casi cinco años después de haber tomado el poder con un golpe que desencadenó una guerra civil.

La exjefa del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, está en prisión desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, que puso fin a una década de democracia en este país asiático.

Y tanto la ONU como numerosos países han criticado el proceso electoral, que consideran un intento de la junta de lavar su imagen.

Las elecciones, en tres vueltas, se extenderán a lo largo de un mes y estuvieron precedidas por una ola de represión contra cualquier atisbo de oposición.

Birmania, que cuenta con unos 50 millones de habitantes, está sumida en una sangrienta guerra civil y la votación no se celebrará en las zonas controladas por los rebeldes.

"Los militares no están más que intentando legalizar el poder que tomaron por la fuerza", declaró un habitante de la ciudad de Myitkyina, en el norte.

"A casi nadie le interesa esta elección. Pero algunos temen tener problemas si se abstienen", recalcó.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, no respondió a las solicitudes de entrevista de la AFP.

Sin embargo, en los medios estatales presenta los comicios como una oportunidad de reconciliación, al tiempo que admite que el ejército "seguirá desempeñando un papel en la conducción política del país".

Aung San Suu Kyi encarcelada

El ejército ha gobernado Birmania desde su independencia, salvo durante un paréntesis democrático entre 2011 y 2021, que generó una ola de reformas y optimismo sobre el futuro del país.

Pero cuando la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi superó ampliamente a los candidatos cercanos a los militares en las elecciones de 2020, el general Min Aung Hlaing tomó el poder alegando un fraude electoral generalizado.

Aung San Suu Kyi cumple una condena de 27 años de prisión por varias sentencias, que van desde la corrupción hasta la violación de las normas anticovid.

"No creo que ella considere estas elecciones como significativas, en absoluto", declaró su hijo Kim Aris desde Reino Unido.

El partido de la ganadora del Premio Nobel de la Paz fue disuelto, al igual que la mayoría de los que habían participado en las elecciones de 2020.

El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), favorable a los militares, representa a más de una quinta parte de los candidatos, según la red Asian Network for Free Elections.

La junta anunció que procesa a más de 200 personas por "intentar sabotear el proceso electoral", apuntando a cualquier manifestación o crítica contra los comicios, en un país que cuenta con unos 22.000 presos políticos en total, según la Asociación Birmana de Asistencia a los Presos Políticos.

Votación cuestionada

Tras el golpe de Estado, muchos opositores prodemocracia se unieron a guerrillas para combatir junto a grupos étnicos armados.

Desde hace varios meses, la junta lleva a cabo una ofensiva militar para conquistar más territorio antes de las elecciones, pero reconoce que la votación no será posible en una de cada siete circunscripciones.

"Hay muchas maneras de lograr la paz en el país, pero no las eligieron. Prefirieron organizar elecciones", observó Zaw Tun, oficial de la Fuerza de Defensa del Pueblo prodemocrática en la región de Sagaing. "Seguiremos luchando", afirmó.

Según el grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Data (ACLED), que registra los hechos de violencia reportados por los medios, 90.000 personas murieron en Birmania en todos los bandos.

La guerra civil también provocó 3,6 millones de desplazados, y la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según la ONU.

"No creo que nadie crea que estas elecciones contribuirán a resolver los problemas de Birmania", subrayó el secretario general de la ONU, António Guterres.