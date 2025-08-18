Birmania celebrará elecciones legislativas a partir del 28 de diciembre
La junta militar de Birmania anunció el lunes que el país celebrará elecciones legislativas a...
La junta militar de Birmania anunció el lunes que el país celebrará elecciones legislativas a partir del 28 de diciembre, unos comicios que la oposición prometió boicotear y que han sido cuestionados por observadores internacionales.
"La primera fase de la elección general democrática multipartidista (...) comenzará el domingo 28 de diciembre de 2025", anunció la comisión electoral nacional en un comunicado.
Agregó que "las fechas de las fases siguientes serán anunciadas posteriormente".
Birmania ha estado inmersa en una guerra civil desde el derrocamiento del gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, a manos del ejército en 2021.
Grandes extensiones del país están controladas por guerrillas prodemocráticas que prometieron impedir la votación en sus enclaves.
La junta ha presentado las elecciones como una forma de terminar con el conflicto, aunque Suu Kyi sigue encarcelada y un experto de la ONU las calificó como "fraudulentas" y diseñadas para permitir al ejército continuar en el poder.
