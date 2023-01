Birmania condena a más de un centenar de rohingyas por viajar indocumentados

Las autoridades birmanas han condenado a 112 personas a penas de prisión de entre dos y cinco años debido a que viajaban sin documentos legales, según ha informado el diario oficial 'The Global New Light of Myanmar'.

El más de un centenar de personas, incluidos 12 niños y 47 mujeres, fue arrestado a finales de diciembre, cuando se encontraban en el sur del país en una lancha a motor con intención de ir a Malasia.

El citado medio especifica que entre los condenados, todos rohingyas, hay cinco niños menores de 13 años condenados a dos años de prisión, mientras que otros siete menores de edad --en este caso mayores de trece años-- han sido condenados a tres años de prisión. El resto, 53 hombres y 47 mujeres, han sido sentenciados a cinco años de prisión cada uno.

Los niños condenados han sido trasladados desde la prisión en la que se encontraban a un centro de educación juvenil, en Rangún, la ciudad más grande del país.

Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en el estado birmano de Rajine (o Arakan, como lo llaman los rohingya). Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.

Las autoridades birmanas están siendo investigadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) este año después de que Gambia presentase una denuncia por presunto genocidio a la población rohingya en el país asiático.

Europa Press