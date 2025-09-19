Birmania: El Ejército de Birmania pone en marcha una ofensiva para retomar la principal autopista del sur del país

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Birmania ha informado este viernes de la puesta en marcha de una ofensiva para recuperar el control sobre la principal autopista que une las regiones de Mon y Tanintharyi, en el sur del país, donde se han registrado numerosos combates con grupos rebeldes. Para ello, la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha dispuesto el despliegue de más de 1000 soldados para garantizar la seguridad en las carreteras colindantes, especialmente entre Dawei y Kanpauk, cerca de las montañas de Ma Hlwe.

"Las fuerzas birmanas están cosechando avances en la zona de Kanpauk, donde hay combates casi a diario", ha dicho uno de los miembros de los rebeldes en declaraciones al portal de noticias Irrawaddy. Los enfrentamientos entre las partes se han intensificado en varias localidades de Ye, donde la junta ha cosechado algunos avances. Sin embargo, esta autopista --que tiene una importancia estratégica y se encuentra en la zona fronteriza con Tailandia-- sigue en manos de los rebeldes.

Varios residentes de la zona han expresado que la ofensiva de la junta responde a sus planes para celebrar elecciones en Tanintharyi, por lo que los combates se han recrudecido también en el distrito de Dawei, donde el Ejército ha perpetrado bombardeos.