Birmania: El Ejército de Birmania se hace con dos bases en el estado de Kachin a medida que avanzan los combates

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Birmania han informado este martes de que se han hecho con el control de otras dos bases en la localidad de Bhamo, en el estado de Kachin, donde continúan los combates con el Ejército de Independencia de Kachin (KIA, por sus siglas en inglés).

Las fuerzas birmanas han logrado así recuperar territorio, si bien no han logrado hacerse con el control total de la ciudad, que se encuentra cerca del río Irrawaddy y conecta el sur de Kachin con la frontera china. Además, está tan solo a 65 kilómetros de Laiza, donde el KIA tiene su base principal.

Los rebeldes han asegurado que los enfrentamientos han continuado en la zona a pesar de que el Ejército ha hecho uso de drones y fuego de artillería durante los últimos días. El KIA sigue adelante con su operación en Bhamo --que fue puesta en marcha el pasado mes de diciembre--, lo que ha llevado a la junta a poner en marcha medidas de contraofensiva.

El viernes pasado, la junta anunció que retomaba el control de todas las bases militares de Bhamo y zonas cercanas y afirmó que las fuerzas birmanas estaba haciendo frente a una ofensiva rebelde que se extendía durante ocho meses, según informaciones del diario 'Irrawaddy'.

El Ejército ha indicado que los combates se están extendiendo en la localidad de Washawng, por lo que todo apunta a una creciente presión sobre la junta de cara a las elecciones, previstas para el 28 de diciembre.