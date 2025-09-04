Birmania: El gobierno birmano en el exilio pide a China retirar su apoyo a la junta y rechazar los comicios de diciembre

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno Unidad Nacional birmano, las autoridades exiliadas tras el golpe de Estado militar de 2021, ha pedido este jueves a las autoridades de China que retire su apoyo a la junta que gobierna el país desde la asonada y rechazar así el proceso electoral convocado para el próximo mes de diciembre por considerar que no será una convocatoria "justa y libre".

La ministra de Exteriores de este gobierno paralelo, Zin Mar Aung, ha enviado una carta al Gobierno chino en la que pide "suspender cualquier reconocimiento al régimen y dejar de referirse al jefe de la junta militar (Min Aung Hlaing) como el presidente electo" del país.

Así, ha instado a Pekín a rechazar cualquier solicitud de la junta para "supervisar" y "observar" las elecciones, una medida que podría servir de excusa para que el Ejército alegue "legitimidad" en las urnas una vez se conozcan los resultados.

"Creemos que China debe seguir desempeñando un papel constructivo a la hora de restaurar la paz en Birmania", recoge la misiva, según informaciones del portal de noticias Irrawaddy.

En este sentido, ha criticado la decisión de China de acoger a Hlaing durante una visita a Pekín y ha advertido de que esto puede poner en peligro la "buena y duradera relación que existe entre los dos pueblos".

"El brutal régimen birmano ha devastado la economía birmana, ha sumido a la mitad de la población en la pobreza y ha alejado toda inversión extranjera", ha lamentado.

El país se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, agravada tras el seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo.