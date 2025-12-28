Birmania.- El jefe de la junta defiende que las elecciones serán "libres y justas" tras votar en Birmania

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - El jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, ha defendido este domingo que las elecciones que están teniendo lugar en el país, las primeras desde el golpe de Estado de febrero de 2021, serán "libres y justas", en medio de denuncias por la represión de las autoridades y el conflicto abierto desde hace casi cinco años en el país asiático. "Garantizamos que serán unas elecciones libres y justas", ha destacado tras acudir vestido de civil a un colegio electoral de la capital, Naipyidó, según ha recogido el portal de noticias Myanmar Now. "Están organizadas por el Ejército, así que no podemos permitir que nuestro nombre sea mancillado", ha argüido. Asimismo, ha destacado que su papel será determinado por el nuevo Parlamento, que se espera que esté dominado por militares después de estas elecciones, que se celebrarán en tres fases y en las que no participan partidos opositores de relevancia que puedan poner en duda la victoria del líder de la junta. La jornada ha estado marcada por nuevos combates en varias zonas del país, entre ellas la región de Sagaing, donde el Ejército ha lanzado ataques aéreos y con artillería contra posiciones rebeldes, incluida la muerte de cerca de diez personas en un bombardeo contra Khin-U, en el distrito de Shwebo. Además, al menos dos personas han resultado heridas en la ciudad de Mandalay tras un ataque con cohetes por parte de un grupo rebelde poco después de la apertura de los colegios electorales, incluidos varios que han impactado en el río Ayeyarwady y en los alrededores del Palacio de Mandalay, según el ministro principal de la región, Myo Aung. Durante la jornada, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha pedido a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de las elecciones al considerar que se trata de un proceso fraudulento sin legitimidad organizado por la junta militar. El país se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada, perpetrada por el Ejército precisamente para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi se hizo con la victoria. Suu Kyi se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos que, según sus seguidores, constituyen parte de una persecución política en su contra. Su partido fue disuelto tras negarse a registrarse oficialmente bajo las nuevas normas de la junta y no concurrirá a las elecciones. Otros partidos han hecho también un llamamiento al boicot o se han negado a participar y aceptar las condiciones impuestas por los militares. Así, son muchos los que insisten en que este proceso "no será libre ni justo" y acusan al jefe de la junta de buscar vías para seguir controlando el poder y mantenerlo en manos de los militares.