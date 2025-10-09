Birmania.- Guterres, “alarmado” por el ataque del Ejército de Birmania durante una vigilia en la región de Sagaing

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado "alarmado" este miércoles por el ataque perpetrado por el Ejército de Birmania a principios de esta semana que ha matado a más de 30 personas y herido a medio centenar durante una vigilia budista en el centro del país, y ha llamado a "poner fin a la violencia" y a "buscar un camino inclusivo hacia una solución pacífica".

"El secretario general está alarmado por las informaciones" acerca del bombardeo, ha afirmado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa donde también ha subrayado la petición del líder de la ONU de "un acceso humanitario inmediato, seguro, sostenido y sin trabas para ayudar a quienes lo necesitan, incluyendo al personal de primera respuesta que brinda atención médica a los heridos".

Dujarric ha aseverado que "el uso indiscriminado de municiones aéreas es inaceptable" y que todas las partes del conflicto tienen la obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. "Los responsables deben rendir cuentas de conformidad con el Derecho Internacional", ha reclamado.

El portavoz ha lamentado "un preocupante patrón de ataques indiscriminados que afectan a la población civil en todo el país" y que, en esta ocasión, "agrava el sufrimiento en Sagaing, una de las regiones más gravemente afectadas por el terremoto de principios de este año", en alusión al seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país el 28 de marzo de 2025 y dejó casi 3800 víctimas mortales.

Asimismo, se ha hecho eco de la reiteración por parte de Guterres del llamamiento a las partes a "poner fin a la violencia, proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y buscar un camino inclusivo hacia una solución pacífica".

Las declaraciones del líder de la ONU han llegado después de que al menos 32 personas hayan muerto en un ataque perpetrado por el Ejército de Birmania durante una vigilia budista conocida como 'Thadingyut' y celebrada en la localidad de Bon To, en la región de Sagaing, en el centro del país.

El encuentro se celebraba con motivo del día de luna llena, un momento sagrado para el budismo, y había reunido a decenas de personas. Algunos de los supervivientes han acusado a las fuerzas birmanas de lanzar dos bombas en un ataque que también ha dejado medio centenar de heridos.