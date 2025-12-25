Birmania.- La Comisión Electoral birmana confirma que habrá una tercera fase de las elecciones el próximo 25 de enero

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Electoral de la Unión, compuesta por miembros de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, ha anunciado este jueves que habrá una tercera vuelta de las elecciones el próximo 25 de enero.

El Ministerio de Información de la junta militar ha confirmado en un comunicado que la cita electoral —que quedó fijada el pasado mes de agosto para este 28 de diciembre— tendrá una segunda y tercera fase el 11 y el 25 de enero, respectivamente.

Después de que en la primera fase se decidiera que votarían ciudadanos de 102 municipios, en la segunda se enfrentarán a las urnas los residentes de otros 100, mientras que en la última fase depositarán sus papeletas los que vivan en 63 municipios del país.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó recientemente a la junta militar de hacer un uso "brutal" de la violencia para obligar a la población a acudir a votar en medio de una oleada de detenciones por la nueva ley electoral, que castiga el oponerse a la realización de los comicios.

"Estas elecciones van a tener lugar, claramente, en una atmósfera de violencia y represión. No existen condiciones apropiadas para el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación o asamblea pacífica", aseveró Turk.

La Comisión Electoral de la Unión explicó que los comicios permitirán elegir la composición del Parlamento y de las autoridades locales de forma "democrática", si bien la oposición ha criticado duramente la convocatoria al realizarse en medio de los combates.

Birmania se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la ex 'líder de facto' del país Aung San Suu Kyi, se hizo con la victoria.