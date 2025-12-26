Birmania.- La junta de Birmania prohíbe la participación de grupos independientes para observar las elecciones

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) - La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha prohibido este viernes la participación de grupos independientes para observar el proceso electoral que arrancará este domingo en el país y que se realizará en tres fases diferenciadas en plena guerra civil. Organizaciones de la sociedad civil han criticado esta medida y han hecho hincapié en la importancia de boicotear las elecciones, que continuarán el 11 de enero para terminar el día 25 de ese mismo mes. Muchos de estos grupos han sido rechazados para realizar labores de observación por carecer de documentos oficiales de registro, según ha informado el portal de noticias Irrawaddy. "En la práctica, casi ninguno ha sido incluido en el proceso. Solo las organizaciones afines e inscritas en el Ministerio del Interior pueden participar y supervisar los comicios", ha advertido un miembro de una de estas organizaciones bajo anonimato. Un total de doce grupos han sido rechazados por "falta de confianza", tal y como ha indicado la junta, mientras que los países aliados sí podrán observar las elecciones, como Tailandia, Laos e India, además de Rusia y China --principales socios de la junta--, que también podrían participar aunque no han confirmado de momento. Se estima que un total de 60 observadores de nueve países formen parte del proceso de observación, pero sus equipos no podrán abandonar los centros de votación estipulados por las diferentes embajadas.