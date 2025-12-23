Birmania.- La ONU acusa a la junta de hacer un uso "brutal" de la fuerza para obligar a la población a votar este domingo

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha acusado este martes a la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 de hacer un uso "brutal" de la violencia para obligar a la población a acudir a votar este domingo en las elecciones generales, a medida que los grupos rebeldes tratan de evitar la concurrencia. "Las autoridades militares de Birmania deben dejar de usar la violencia para obligar a la gente a ir a votar y acabar con las detenciones de aquellos que expresan una opinión contraria a los comicios", ha indicado Turk en un comunicado. Se estima que decenas de personas han sido detenidas en el marco de la nueva ley electoral por oponerse a la realización de unas elecciones previstas para este domingo y que se realizarán a pesar de la guerra. "Algunas sentencias son extremadamente duras, con penas de entre 42 y 49 años de prisión por colgar carteles en contra de las elecciones", ha dicho. Entre los detenidos se encuentran figuras relevantes de Birmania, como el director Mike Tee o el actor Kyaw Win Htut, además del comediante Ohn Daing. Todos ellos han sido condenados a siete años de cárcel por "socavar la confianza pública al criticar una película propagandística" del Ejército. En algunas zonas, recoge el documento, la población —que ya se encuentra desplazada a nivel interno— ha sido amenazada con posibles ataques si no regresan a sus respectivas localidades para votar. "Si no vais, os bombardearemos", aseguran los militares, según varios residentes de Mandalay. "Forzar a personas desplazadas a realizar viajes de regreso poco seguros y de forma involuntaria supone una violación de sus Derechos Humanos", ha incidido Turk, que ha advertido de que muchos "hacen frente también a las amenazas de los grupos rebeldes". "Estas elecciones van a tener lugar, claramente, en una atmósfera de violencia y represión. No existen condiciones apropiadas para el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación o asamblea pacífica", ha zanjado.